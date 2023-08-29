ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم لكرة السلة بعد الفوز على المكسيك

اقتنص منتخب مصر لكرة السلة فوزا غاليًا في بطولة كأس العالم لكرة السلة والتي تستضيفها الفلبين واندونيسيا واليابان بتنظيم مشترك، وذلك بانتصاره على نظيره المكسيك بنتيجة (100-72) ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة.

بهذه النتيجة يدخل منتخب مصر المرحلة الترتيبية برصيد نقطتين بالفوز على المكسيك وينتظر نتائج باقي المنتخبات الإفريقية في الدور الأول للتعرف على إمكانية المنافسة على بطاقة التأهل للألعاب الأوليمبية بباريس ٢٠٢٤.

ويعدهذا الفوز تاريخيا لمنتخب مصر حيث أنه الأول للفراعنة في بطولات العالم منذ عام ١٩٩٤ عندما فاز منتخب مصر على نظيره منتخب فنزويلا في بطولة العالم بكندا.

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز التاريخي على المكسيك

1- ليتوانيا، 4 نقاط.

2- مونتينيجرو، 4 نقاط.

3- مصر، 4 نقاط.

4- المكسيك، 3 نقاط.

تفاصيل مباراة منتخب مصر لكرة السلة أمام المكسيك

أنهى منتخب مصر لكرة السلة الشوط الأول لمواجهته المهمة أمام منتخب المكسيك باكتساح حيث نجح منتخب مصر في إنهاء الشوط الأول بنتيجة ٥٩ / ٣٥ و سيطر منتخب مصر بالطول والعرض على أحداث المباراة منذ بدايتها ونجح في إنهاء الربع الأول بنتيجة ٣٠ / ١٦ وسط تألق لافت لنجوم الفريق باتريك جاردنر وإيهاب أمين وعاصم مرعي.

ومع بداية الربع الثاني واصل الفراعنة الضرب بقوة حيث نجح منتخب مصر في التقدم بنتيجة ١٣ / ٠ خلال الخمس دقائق الاولى من هذا الربع حارما منتخب المنتخب المكسيكي من تسجيل اي نقاط ليواصل حتى نهاية الربع الثاني تقدمه وينهيه بالتقدم ٥٩ / ٣٥.

وفي الربع الثالث واصل الفراعنة التفوق على منافسهم وان ظهر منتخب المكسيك بشكل أفضل من النصف الأول للمباراة حتى أنهى منتخب مصر المباراة لمصلحة ١٠٠ / ٧٢.

وتصدر إيهاب إمين قائمة هدافي منتخب نصر برصيد ٣٧ نقطة تلاه عاصم مرعي برصيد ٢٨ نقطة ثم باتريك جاردنر برصيد ٢٧ نقطة.