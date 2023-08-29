الـ 5 فرخات بـ 200 جنيه.. أبو أنس الفرارجي يتحدى الأسعار والإقبال تاريخي "صور وفيديو"

فى أحد أسواق مدينة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية وتحديداً في سوق الكابلات، محل دواجن "وزير الغلابة" لصاحبه أبو أنس، تواجد عدد كبير من المواطنين صباح اليوم الثلاثاء، أمام المحال، وذلك لشراء الدواجن بأقل الأسعار.

وعرض محال دواجن "وزير الغلابة" الفراخ بأسعار غير متوقعة، حيث وصل سعر الفرخة إلى 40 جنيهاً، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من العروض، منها شراء 5 فرخات بـ 200 جنيه، مما خلق حالة من الجدل لدى الجميع مع طرح تساؤلات حول حالة الفراخ وهل هي فراخ ميتة يسعى للتخلص منها أم أن هناك سببًا آخر.

ورصدت عدسة "بوابة الوفد الإلكترونية" فى محل الدواجن آراء مصطفى شقيق أبو أنس صاحب المحال وعدد من العاملين معه، بالإضافة إلى آراء المواطنين المتواجدين لشراء الدواجن.

أسعار الدواجن في محال “وزير الغلابة”

وأكد مصطفى شقيق أبو أنس صاحب محال دواجن "وزير الغلابة"، أن جميع الأسعار متوافرة تسهيلاً للمواطن، قائلاً: "عندنا فرخة بـ 40 و50 و60 و70 و80 و90 و100، علشان المواطن يقدر يشتري المناسب بالنسباله".

وتابع: " عندنا كمان عروض كثير للمواطنين، منها 5 فرخات بـ 200 و 8 فرخات بـ 300 وغيرها من العروض".

وأوضح مصطفى: "المحال يوجد به بانيه سعر الكيلو 100 جنيه، بالإضافة إلى بيع الكبد والقوانص أيضاً".

المواطنون يشيدون بدواجن وزير الغلابة

وأشاد المواطنين المتواجدين أمام المحال بجودة الفراخ، مؤكدين أنهم يتعاملون مع محال دواجن "وزير الغلابة" منذ فترة كبيرة، نتيجة لأسعاره المتميزة عن مختلف محال الدواجن الأخرى بالأسواق.