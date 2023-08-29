الهجرة تعلن موعد انطلاق معسكر اتكلم عربي للأطفال

نشرت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على صفحتها الرسمية “فيسبوك” موعد انطلاق معسكر اتكلم عربي، للأطفال من سن 8 إلى 13 سنة.

وأكدت الوزيرة سها جندي، عبر منشورها، أن معسكر “اتكلم عربي” سوف يقام يوم السبت المقبل الموافق 2 سبتمبر في أحد متاحف القاهرة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية اتكلم عربي لدعم الهوية الوطنية وترسيخها.

معسكر اتكلم عربي

وقالت الوزيرة في منشورها: “ لكل الموجودين في إجازة داخل وطننا الحبيب من الأطفال من سن 8 إلى 13 سنة سجلوا لحضور معسكر اتكلم عربي يوم السبت القادم 2 سبتمبر في أحد متاحف القاهرة، للاستمتاع بأنشطة وفعاليات متنوعة على أرض مصر”.

وطالبت وزيرة الهجرة، أبناء مصر بالخارج سرعة التسجيل للمشاركة في المعسكر وذلك من هنـــــــــــا.

جذورنا المصرية

وقد أطلقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، معسكر لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الرابع والخامس وفتح باب التسجيل به بالتعاون للمرة الأول مع شركة أسسها شباب متخصص في إقامة المعسكرات للأطفال والشباب، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "اتكلم عربى" تحت شعار "جذورنا المصرية".

ويتم خلاله الحرص على زرع القيم وتعزيز الهوية والتعريف بالحضارة المصرية القديمة ،عبر مجموعة العاب ومسابقات تستخدم كلها اللغة العربية المبسطة.

وقالت السفيرة سها جندي إن المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتي تستهدف تعريف أبنائنا باللغة العربية، تركز الفعاليات الجديدة على الاحتفاء بالشخصية المصرية وجذورها المتنوعة، وعن مصر والحضارة المصرية التي تبهر العالم أجمع، من خلال عددا من الفعاليات من ضمنها المعسكر الذي تم إطلاقه وفتح التسجيل به لأبنائنا بالخارج، مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال من المعسكرات التوعوية وخصوصًا بثقافتنا وهويتنا وتاريخنا.