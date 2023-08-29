قنصل السعودية: القيادة الحاكمة تهتم بالحجاج والمعتمرين المصريين

أكد القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية، مزيد بن محمد الهويشان، أن المملكة تبذل جهودها في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، قائلًا:" إن السهر على راحتهم في قمة اهتمامات القيادة الحكمية للمملكة ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بروحانية وطمأنينة وأمان".

جاء ذلك خلال لقاء انعقد بمقر قنصلية المملكة العربية السعودية بالإسكندرية، ا، استقبل خلاله القنصل العام وفدا من مسؤولي وزارة السياحة والآثار المصرية يضم سامية سامي، وكيل أول وزارة السياحة المصرية، عبد الوهاب مرسي مدير مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية، مختار آدم مدير غرفة عمليات الحج والعمرة بالإسكندرية وهاني نصر مدير المكتب الفني لوكالة الوزارة.

وتناول اللقاء بحث الموضوعات الاهتمام المشترك والخاصة برحلات الحج والعمرة للحجاج والمعتمرين المصريين، وكيفية تسهيل اجراءات أدائهم لمناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأكد الجانبان ضرورة التواصل والتنسيق من الجانبين في الأمور المتعلقة بالحج والعمرة والسياحة فيما قدم القنصل العام هدية تذكارية لوكيل وزارة السياحة