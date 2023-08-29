الملاح: انضمام مصر لتحالف البريكس يساهم في رفع المعاناة عن التجار

قال محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بمحافظة السويس أن انضمام مصر لتحالف البريكس خطوة مهمة جدا لكل المتعاملين في المعاملات التجارية خاصة في محافظة السويس المدينة التي تضم أكثر من ٥ موانئ تستخدم في عمليات الاستيراد والتصدير

واضاف الملاح في تصريح خاص لـ الوفد" أن ذلك سينعكس علي التجار ويخفف عنهم معاناه رفع الأسعار بسبب أزمة الدولار حيث سيتم الاستغناء عن الدولار في التعاملات التجارية مع الدول الأعضاء بالتجمع، والتي ترتبط معهم مصر بعلاقات تجارية واقتصادية ضخمة، مما يمكنها من تخفيف الضغوط على أزمة نقص الدولار، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، كما يخلق توازنا سياسيا واقتصاديا في العلاقات بين التحالفات الشرقية والغربية