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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

الملاح: انضمام مصر لتحالف البريكس يساهم في رفع المعاناة عن التجار

محمد الملاح رئيس
محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بمحافظة السويس

قال محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بمحافظة السويس أن انضمام مصر لتحالف البريكس خطوة مهمة جدا لكل المتعاملين في المعاملات التجارية خاصة في محافظة السويس المدينة التي تضم أكثر من ٥ موانئ تستخدم في عمليات الاستيراد والتصدير 

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أستاذة اقتصاد توضح أهمية انضمام مصر لمجموعة بريكس (شاهد)

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أهمية انضمام مصر إلى تجمع "بريكس" (شاهد)

واضاف الملاح  في تصريح خاص لـ الوفد" أن ذلك سينعكس علي التجار ويخفف عنهم معاناه رفع الأسعار بسبب أزمة الدولار حيث سيتم الاستغناء عن الدولار في التعاملات التجارية مع الدول الأعضاء بالتجمع، والتي ترتبط معهم مصر بعلاقات تجارية واقتصادية ضخمة، مما يمكنها من تخفيف الضغوط على أزمة نقص الدولار، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، كما يخلق توازنا سياسيا واقتصاديا في العلاقات بين التحالفات الشرقية والغربية

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