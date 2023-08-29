ابتكار وظيفة جديدة.. مبادرة "الألف يوم الذهبية" تهدُف الاهتمام بصحة المرأة والطفل (شاهد)

قالت عبلة الألفي، المشرف العام على المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية، إن المبادرة تهتم بصحة المرأة والطفل، من خلال التغذية الصحيحة والتربية الوتابعت: “ابتكرنا وظيفة جديدة تسمى مقدم المشورة الأسرية، وهو شخص مدرب على برنامج معتمد عالميا، لتقديم الخدمات الطبية والصحية للطفل والأسرة المصرية”.

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مبادرة 1000 يوم مسئولة عن تنمية وتكوين قدرات الأطفال

وأضافت “الألفي”، خلال حوارها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الـ 1000 يوم مسئولة عن تنمية وتكوين قدرات الأطفال بشكل كبير.

وتابعت أن هذه المبادرة تمثل فترة الحمل لدى الأم والسنتين الأولى من عمر الطفل، لأن تلك الفترة مسئولة عن تكوين 85% من قدرات الإنسان.

مقدم المشورة الطبية يقدم العديد من النصائح للزوج والزوجة

وواصلت: “مقدم المشورة الطبية يقدم العديد من النصائح للزوج والزوجة، من قبل الزواج وحتى الحمل والولادة”، مشيرة إلى أن الإحصائيات الأخيرة أوضحت أن نسبة الأنيميا لدى السيدات الحوامل تصل إلى 47% فقط، إيجابية والابتعاد عن الآفات المجتمعية”.

