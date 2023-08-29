الدومينيكان تهزم أنجولا لمصلحة مصر في بطولة العالم للسلة

حقق منتخب جمهورية الدومينيكان فوزا صعبا وهاما على منتخب أنجولا بنتيجة ٧٥ / ٦٧ ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الاولى في بطولة العالم لكرة السلة والتي تستضيفها الفلبين واندونيسيا واليابان بتنظيم مشترك.

بهذا الفوز تأهل منتخب جمهورية الدومينيكان للدور الثاني برصيد ست نقاط وبالعلامة الكاملة ويناظر نتيجة مباراة الفلبين مع ايطاليا لتحديد الفريق المتأهل الى جانبه للدور الرئيسي فيما سيلعب منتخب أنجولا المباريات الترتيبية من ١٧ الى ٣٢ وينتظر نتيجة مباراة الفلبين مع ايطاليا لتحديد ترتيبه في المجموعة و النقاط التي سيتأهل بها للمرحلة الترتيبية واهدر منتخب أنجولا فرصة ذهبية للتأهل المباشر للألعاب الاوليمبية بباريس ٢٠٢٤ لتبقى فرص منتخب مصر في التأهل الاوليمبي موجودة .

كانت المباراة متكافئة للغاية بين المنتخبين ونجح منتخب الدومينيكان في الربع الأول في التقدم بنتيجة ٢٠ / ١١ الا ان منتخب أنجولا حول خسارته في الربع الأول الى التقدم في نهاية الربع الثالث بنتيجة ٥٠ / ٤٩ بعدما نجح منتخب أنجولا في التقدم في الربع الثاني ٢١ / ١٧ والربع الثالث ١٨ / ١٢ .

ويشهد الربع الرابع والأخير معركة حقيقية بين المنتخبين للفوز بالمباراة وظل التعادل سائدا نتيجة المباراة حتى قبل نهايتها بثلاث دقائق عندما بدأ منتخب الدومينيكان في التقدم بثلاث نقاط ثم شهدت الدقيقة الأخيرة توترا من لاعبي أنجولا وارتكابهم العديد من الأخطاء الشخصية ليتقدم منتخب الدومينيكان بفارق تسع نقاط لأول مرة حتى أنهى المباراة ٧٥ / ٦٧ .

كان شيلد داناو افضل مسجلي أنجولا برصيد ٢٩ نقطة تلاه جيرسون جونكالفيز برصيد ٢٧ نقطة اما منتخب جمهورية الدومينيكان فكان فيكتور ليز برصيد ٢٧ نقطة ثم اندريس فيليز برصيد ٢٤ نقطة .