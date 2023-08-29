حى شرق أسيوط يشن حملة نظافة لرفع مخلفات مساكن نزله عبداللاه
قامت الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط، برفع مخلفات مساكن نزلة عبد الله وأمام مدرسة النزلة، في إطار الاهتمام المستمر بمنظومة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
تأتي هذه الخطوة استجابةً لتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بالارتقاء بأداء الخدمات المتكاملة وتطوير منظومة النظافة. وتأتي أيضًا في إطار جهود البلدية لرفع الاشغالات والنظافة في المنطقة.
وتحرص الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط على متابعة رفع كفاءة النظافة في شوراع الحي وضمان نظافتها المستدامة. وقد قام فريق العمل برفع مخلفات مساكن نزلة عبد الله وأمام مدرسة النزلة، وذلك من أجل المساهمة في المحافظة على نظافة الحي وتحسين مظهره العام.
وعبر عبد اللطيف عبد المنعم، رئيس حي شرق أسيوط، عن تقديره لجهود الفريق المشرف على هذه الأعمال، مؤكدًا أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات المعنية لتحقيق النظافة والراحة لسكان حي شرق أسيوط.
من جانبهم، أعرب سيد عباس وعاصم إبراهيم، نائبي رئيس حي شرق أسيوط، عن اعتزازهم بالجهود المبذولة لرفع كفاءة النظافة في الحي، مشيرين إلى أنهم سيستمرون في العمل بتعاون مستمر مع قسم النظافة، من أجل تحقيق أفضل النتائج في هذا المجال.
وبهذا التنسيق والتعاون المشترك، تستمر الجهود الحكومية في رفع مستوى النظافة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في حي شرق أسيوط، وتعزيز الاهتمام المستدام بنظافة البيئة وصحة المجتمع المحلي.
- أسيوط
- محافظة أسيوط
- محافظ أسيوط
- محافظة
- محافظ
- اللواء عصام سعد
- رئيس جامعة أسيوط
- الدكتور أحمد المنشاوي
- جامعة أسيوط
- ديوان عام محافظة
- رئيس
- نائب رئيس جامعة الازهر فرع أسيوط
- نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي
- نائب رئيس جامعة الأزهر
- جامعة الأزهر
- جامعة الازهر فرع اسيوط
- جامعة الازهرللوجة القبلي
- رئيس جامعة
- الوحدة المحلية
- مركز
- مدينة
- قسم
- قرىة
- مركز ومدينة
- رئيس مركز ومدينه
- رئيس الوحدة المحلية
- رئيس حي
- شرق
- شرق أسيوط
- غرب
- غرب أسيوط
- ديروط
- القوصية
- منفلوط
- مركز أسيوط
- ابوتيج
- صدفا
- الغنايم
- البداري
- ساحل سليم
- الفتح
- أبنوب
- حى شرق اسيوط يشن حملة نظافة لرفع مخلفات مساكن نزله عبداللاه