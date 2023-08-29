حى شرق أسيوط يشن حملة نظافة لرفع مخلفات مساكن نزله عبداللاه

قامت الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط، برفع مخلفات مساكن نزلة عبد الله وأمام مدرسة النزلة، في إطار الاهتمام المستمر بمنظومة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تأتي هذه الخطوة استجابةً لتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بالارتقاء بأداء الخدمات المتكاملة وتطوير منظومة النظافة. وتأتي أيضًا في إطار جهود البلدية لرفع الاشغالات والنظافة في المنطقة.

وتحرص الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط على متابعة رفع كفاءة النظافة في شوراع الحي وضمان نظافتها المستدامة. وقد قام فريق العمل برفع مخلفات مساكن نزلة عبد الله وأمام مدرسة النزلة، وذلك من أجل المساهمة في المحافظة على نظافة الحي وتحسين مظهره العام.

وعبر عبد اللطيف عبد المنعم، رئيس حي شرق أسيوط، عن تقديره لجهود الفريق المشرف على هذه الأعمال، مؤكدًا أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات المعنية لتحقيق النظافة والراحة لسكان حي شرق أسيوط.

من جانبهم، أعرب سيد عباس وعاصم إبراهيم، نائبي رئيس حي شرق أسيوط، عن اعتزازهم بالجهود المبذولة لرفع كفاءة النظافة في الحي، مشيرين إلى أنهم سيستمرون في العمل بتعاون مستمر مع قسم النظافة، من أجل تحقيق أفضل النتائج في هذا المجال.

وبهذا التنسيق والتعاون المشترك، تستمر الجهود الحكومية في رفع مستوى النظافة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في حي شرق أسيوط، وتعزيز الاهتمام المستدام بنظافة البيئة وصحة المجتمع المحلي.

حى شرق اسيوط يشن حملة نظافة لرفع مخلفات مساكن نزله عبداللاه

حى شرق اسيوط يشن حملة نظافة لرفع مخلفات مساكن نزله عبداللاه

حى شرق اسيوط يشن حملة نظافة لرفع مخلفات مساكن نزله عبداللاه

حى شرق اسيوط يشن حملة نظافة لرفع مخلفات مساكن نزله عبداللاه

حى شرق اسيوط يشن حملة نظافة لرفع مخلفات مساكن نزله عبداللاه

حى شرق اسيوط يشن حملة نظافة لرفع مخلفات مساكن نزله عبداللاه

حى شرق اسيوط يشن حملة نظافة لرفع مخلفات مساكن نزله عبداللاه

حى شرق اسيوط يشن حملة نظافة لرفع مخلفات مساكن نزله عبداللاه

حى شرق اسيوط يشن حملة نظافة لرفع مخلفات مساكن نزله عبداللاه

حى شرق اسيوط يشن حملة نظافة لرفع مخلفات مساكن نزله عبداللاه

حى شرق اسيوط يشن حملة نظافة لرفع مخلفات مساكن نزله عبداللاه

حى شرق اسيوط يشن حملة نظافة لرفع مخلفات مساكن نزله عبداللاه