عقب انضمام مصر لبريكس.. أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 29-8-2023

سجلت أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء 29-8-2023 استقرارًا أمام الجنيه المصري مقارنة بمستواه فى ختام تعاملات الأمس.

جاء ذلك بعدما أعلن قادة بريكس، الخميس، عن انضمام 6 دول جديدة إلى التكتل الاقتصادي، من بينهم 3 دول عربية هم مصر والسعودية والإمارات، في خطوة تستهدف تقوية التحالف وتعزيز دوره العالمي.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية

فيما سجلت العملة الخضراء بالبنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار ببنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

بينما وصل سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي CIB30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار ببنك QNBالأهلي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار ببنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار ببنك HSBC30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار بمصرف ابو ظبي الإسلامي 30.88 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع

بينما وصل سعر الدولار ببنك فيصل الإسلامي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع