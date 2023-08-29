إصابة سائقين في حادث اصطدام سيارتين بالمنشاه

أصيب سائقين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في حادث اصطدام سيارة نقل بمقطورة بأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاه يفيد بورود بلاغ بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز .



بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة نقل بمقطورة قيادة "علاء . ا . م . م" 35 سنة سائق ومقيم دائرة مركز سوهاج اصطدم بالسيارة ربع نقل محملة برأس ماشية قيادة "محمد . ع . ش . ن" 65 سنة سائق ومقيم دائرة المركز نتيجة إختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولى مما أدى إلي إنحرافه وإصطدامه بالسيارة الثانية من الجانب الأيسر .

نجم عن الحادث إصابة كل من :- قائد السيارة الأولي بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وقائد السيارة الثانية بجرح رضي بالذراع الأيسر وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي .



كما نتج عنه نفوق رأس الماشية المشار إليها وبسؤال قائدي السيارتين قررا بمضمون ما سبق، وتم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارتين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .