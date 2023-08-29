كريم عبدالعزيز يكشف أسباب تأجيل الحشاشين.. لعب عيال يجمعه بـ منى زكي

كشف النجم كريم عبدالعزيز أسرارًا فنية، بجانب تفاصيل أعماله القادمة ومشواره التمثيلي، وذلك خلال استضافته في راديو إنرجي، مع باسم كميل ومنة عامر، بعد اختياره نجم شهر أغسطس.

وتحدث كريم عبد العزيز عن سبب تأجيل مسلسل الحشاشين رمضان الماضي، قائلا:" صورنا يوم السنة اللي فاتت ولكن المسلسل كبير جدا ومحتاج مصاريف جبارة وكان لازم يتأجل عشان يتعمل صح وهو عمل ضخم جدا وبقدم شخصية صعبة جدا".

وكشف جزءًا من أعماله السينمائية المرتقبة خلال الفترة المقبلة قائلا إنه يحضر للجزء الثالث من فيلم الفيل الأزرق، ومن المتوقع أن يبدأ تصويره الشتاء بعد القادم.

أما عن فيلم الفرعون الصغير، فقال كريم عبد العزيز، إنه في مرحلة التحضيرات وسيطرح خلال عام ٢٠٢٥، بعد الفيل الأزرق 3.

كما أشار كريم عبد العزيز إلى نيته للعودة إلى العمل مع الفنانة منى زكي بعد مرور 14 عاما على آخر عمل لهما سويا وهو فيلم ولاد العم.

وقال كريم عبد العزيز:" بحضر لفيلم لعب عيال مع منى زكي والمخرج طارق العريان لأول مرة.. واتخضينا إن بقالنا ١٤ سنة معملناش حاجة مع بعض أنا ومنى.. والسنة اللي جاية هيطلع".

كما كشف الفنان كريم عبد العزيز عن رغبته في تقديم عمل صعيدي، وهي شخصية لم يقدمها من قبل رغم تقديره الشديد للجنوب، وسيقدم هذه الخطوة قريبا ولأول مرة من تأليف عبد الرحيم كمال.

آخر أعمال كريم عبدالعزيز

وكانت آخر أعمال الفنان كريم عبدالعزيز، فيلم بيت الروبي، والذي حصد إيرادات تخطت 125 مليون جنية، وأشاد بقصته عدد كبير من النقاد والجمهور .

تفاصيل فيلم بيت الروبي

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي حول زوجين أولهما شخصية إبراهيم الروبي الذي يجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز، وزوج نور اللبنانية، وتحدث العديد من المفارقات بسبب ذلك الأمر.

أبطال فيلم بيت الروبي

يذكر أن “بيت الروبي” بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور، وتارا عماد، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد عبد الرحمن توتة، ومصطفى أبو سريع، ومحمود السيسي وآخرين، والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.