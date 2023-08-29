السيسي يستقبل البرهان لإجراء مباحثات حول الأوضاع في السودان

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، لإجراء مباحثات ثنائية حول الأوضاع في السودان، في مساعي مصرية لإيقاف اطلاق النار بين جيش السودان وقوات الدعم السريع.

البرهان في مصر لإجراء مباحثات مع السيسي

في بدء جولته بالمنطقة العربية.. يجرى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان خلال زيارته مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتأتي تلك الزيارة كأول زيارة خارجية له منذ اندلاع النزاع العسكري في السودان، ويُشار إلى أن تلك أول مرة يغادر فيها البرهان السودان منذ بدء الصراع مع قوات الدعم السريع في 15 أبريل، كما سيتوجه البرهان إلى السعودية ثم الإمارات مباشرة من العلمين الجديدة عقب انتهاء محادثاته مع الرئيس السيسي.

ملفات زيارة البرهان

من المقرر أن تتناول الزيارة مباحثات مع الرئيس المصري تتناول تطورات الأوضاع فى السودان، والعلاقات الثنائية بين البلدين و"سبل تعزيز دعمها وتطويرها بما يخدم شعبي البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

كما تتناول الزيارة مستجدات الحرب بعد إعلان قوات الدعم السريع عن استعدادها لوقف القتال وبدء الحوار، ليرد البرهان بأن "أن القوات المسلحة "لن تضع أيديها في أيدي المتمردين"، ووعد بالاستمرار في القتال، مشددًا على أن الجيش ماض حتى الانتصار".

الأوضاع بالسودان

ويشار إلى أن النزاع المسلح بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أسبوعه العشرين دون إعلان أي طرف النصر بينما أُجبر الملايين على ترك منازلهم في العاصمة ومدن أخرى، فيما حذرت الأمم المتحدة من "كارثة إنسانية لها أبعاد هائلة" مع تزايد الجوع وانهيار الرعاية الصحية وتدمير البنية التحتية، كما نبهت إلى وجود انتهاكات واتهامات بارتكاب عمليات تطهير عرقي في ولاية غرب دارفور.

ونشر الجيش السوداني عبر حساباته على وسائل التواصل مقاطع فيديو متنوعة للبرهان، وصورة يجلس فيها وسط مدنيين قال الجيش إنها في الحارة 100 إسكان الصحفيين بكرري وارتكاز الجيش.

ويشار إلى أن المعارك قد اشتدت في محيط سلاح المدرّعات في الخرطوم طوال الأيام الماضية بين الجيش وقوات الدعم السريع في محاولة من الدعم السريع للسيطرة على القاعدة الواقعة في منطقة الشجرة في جنوب العاصمة.