جامعة أسيوط تعلن نتيجة الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة "مهندس مدني" بمستشفى الإصابات
أفادت جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، أنه تم إتاحة نتيجة الاختبار الإلكتروني لوظيفة "مهندس مدني"، والتي تم إجراؤها أمس الإثنين 28 أغسطس الجاري، من خلال الرابط الإلكتروني اضغط هنا
وتابع الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، سير الامتحانات الإلكترونية؛ لمسابقات وظائف مستشفى الإصابات، مؤكدًا أن الاختبارات الإلكترونية يتم إجراؤها بدرجة عالية من الاحترافية والمهنية؛ لوجود فريق عمل مميز، لا يألو جهداً في تهيئة الأجواء المناسبة للمتقدمين؛ لأداء الاختبارات في هدوء ويسر، موضحاً أن الاختبارات الإلكترونية تعد خطوة مهمة في تحقيق الارتقاء بالعنصر البشري، واختيار أكفأ العناصر المتقدمة؛ لشغل الوظائف المختلفة.
ومن المقرر ، أن يتم اليوم الثلاثاء الموافق ٢٩ من أغسطس، إجراء الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة "مهندس كهرباء"، وذلك بقاعات الامتحانات في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وهو آخر اختبار إلكتروني يتم إجراؤه؛ ضمن وظائف مستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي، والتى بدأت فى ٢٠ من أغسطس.
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- جامعة أسيوط تعلن نتيجة الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة مهندس مدني بمستشفى الإصابات