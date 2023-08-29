عاجل
العالم الهولندي وفزاعة الزلازل: ترقبوا الأقوى منذ ٢٠ عامًا
الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

طريقة استخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية 2023.. بوابتك لدخول بلاد الحرمين

تأشيرة العمرة الإلكترونية
تأشيرة العمرة الإلكترونية 2023

طريقة استخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية 2023.. يكثف الراغبون في أداء مناسك العمرة، البحث عن التفاصيل الكاملة لاستخراج التأشيرة، خاصة أن وزارة الحج والعمرة السعودية  كشفت عن بدء الحجز لتأشيرة العمرة الإلكترونية عبر موقع نسك.

txt

بيان سنن العمرة وحكم من تركها

txt

الونش يؤدي مناسك العمرة

  تأشيرة العمرة الالكترونية

ويستطيع المواطن استخراج تأشيرة العمرة الالكترونية 2023، خلال أقل من 24 ساعة، حيث تترواح مدتها ما بين 30 إلى 90 يومًا، حيث إن التأشيرة الإلكترونية تتيح اختيار خدمات السكن والتنقل والإقامة، ناهيك عن الكثير من الخدمات الأخرى.

طريقة استخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية 2023

في البداية يجب بالدخول على منصة  نسك  الإلكترونية من هنا 

يجب اختيار التقديم على التأشيرة.

يجب حدد جنسيتك أو البحث عنها

اختيار التقديم على التأشيرة الإلكترونية والحصول عليها خلال الباقة

النقر على عرض مزودي الباقات للاختيار من الخدمات التالية:

الأفراد التي تقدم خدمة العمرة للأفراد غير المؤهلين للحصول على تأشيرة سياحة.

الأعمال وتقدم خدمات العمرة للشركات.

عند اختيارالأفراد اضغط على أحد مزودي الخدمة، فنادق

اتباع المطلوب لتحديد توقيت العمرة الإلكترونية المناسب لك

النقر على موافق، لتصل إليك التأشيرة عبر البريد الالكتروني.

أسعار عمرة المولد النبوي 2023 للبرنامج الاقتصادي

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الرباعية 27500 جنيه.

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثلاثية 29500 جنيه.

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثنائية 33000 جنيه.

أسعار عمرة المولد النبوي 2023 للبرنامج الـ4 نجوم

 متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الرباعية 37900 جنيه.

 متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثلاثية 41700 جنيه.

  متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثنائية 49000 جنيه.

أسعار عمرة المولد النبوي 2023 للبرنامج الـ5 نجوم

 يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الرباعية 42000 جنيه.

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثلاثية 45000 جنيه.

 يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثنائية 50000 جنيه.

 يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف السنجل 90000 جنيه.

مواد متعلقة

ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺗﺸﻴﺪ ﺑﻘﺮار ﻓﺘﺢ اﻟﻌﻤﺮة ﻣﺒﻜﺮًا

أمح الدولي أثناء أداء مناسك العمرة: "حلمي اتحقق وزورت بيت الله الحرام"

موعد رحلات العمرة هذا العام والأسعار تبدأ من 25 ألف جنيه

حكم العمرة لمَن لا تجد مَن يعتني بأطفالها.. الإفتاء توضح