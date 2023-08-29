طريقة استخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية 2023.. بوابتك لدخول بلاد الحرمين

طريقة استخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية 2023.. يكثف الراغبون في أداء مناسك العمرة، البحث عن التفاصيل الكاملة لاستخراج التأشيرة، خاصة أن وزارة الحج والعمرة السعودية كشفت عن بدء الحجز لتأشيرة العمرة الإلكترونية عبر موقع نسك.

تأشيرة العمرة الالكترونية

ويستطيع المواطن استخراج تأشيرة العمرة الالكترونية 2023، خلال أقل من 24 ساعة، حيث تترواح مدتها ما بين 30 إلى 90 يومًا، حيث إن التأشيرة الإلكترونية تتيح اختيار خدمات السكن والتنقل والإقامة، ناهيك عن الكثير من الخدمات الأخرى.

طريقة استخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية 2023

في البداية يجب بالدخول على منصة نسك الإلكترونية من هنا

يجب اختيار التقديم على التأشيرة.

يجب حدد جنسيتك أو البحث عنها

اختيار التقديم على التأشيرة الإلكترونية والحصول عليها خلال الباقة

النقر على عرض مزودي الباقات للاختيار من الخدمات التالية:

الأفراد التي تقدم خدمة العمرة للأفراد غير المؤهلين للحصول على تأشيرة سياحة.

الأعمال وتقدم خدمات العمرة للشركات.

عند اختيارالأفراد اضغط على أحد مزودي الخدمة، فنادق

اتباع المطلوب لتحديد توقيت العمرة الإلكترونية المناسب لك

النقر على موافق، لتصل إليك التأشيرة عبر البريد الالكتروني.

أسعار عمرة المولد النبوي 2023 للبرنامج الاقتصادي

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الرباعية 27500 جنيه.

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثلاثية 29500 جنيه.

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثنائية 33000 جنيه.

أسعار عمرة المولد النبوي 2023 للبرنامج الـ4 نجوم

متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الرباعية 37900 جنيه.

متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثلاثية 41700 جنيه.

متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثنائية 49000 جنيه.

أسعار عمرة المولد النبوي 2023 للبرنامج الـ5 نجوم

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الرباعية 42000 جنيه.

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثلاثية 45000 جنيه.

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثنائية 50000 جنيه.

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف السنجل 90000 جنيه.