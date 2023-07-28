وصل محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، إلى الأراضي السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية، قادماً من الإمارات.



وفور وصوله أدى الونش مناسك العمرة بصحبة زميله السابق في الزمالك ولاعب بيراميدز الحالي محمود عبدالعاطي "دونجا".



ونشر الونش صوراً عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" في الحرم المكي، وكتب عليها: "اللهمَّ زِدْ هذا البيتَ تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابَةً، وزِدْ مِن شرَفِهِ وكرمه مِمَنْ حجَّهُ أو اعتَمرَهُ تشريفًا وتكريمًا".

ومن المقرر أن يؤازر الونش الزمالك في مواجهاته بالبطولة العربية، التي تقام على أرض المملكة.



وكان الونش متواجداً في دبي خلال الأسابيع الماضية لأداء برنامج علاجي وتأهيلي، بعدما تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وخضع لعملية جراحية في ألمانيا، ثم توجه إلى الإمارات لخوض برنامج إعدادي خاص.

ويلتقي الزمالك مع الاتحاد المنستيري التونسي في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت السعودية ومصر، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة العربية، التي انطلقت بالأمس.



ويلتقي الزمالك في الجولة الثانية مع الشباب السعودي 31 يوليو الجاري، قبل أن يختتم دور المجموعات بمباراة النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل.



الونش يؤدي مناسك العمرة

الونش ودونجا يؤدي مناسك العمرة