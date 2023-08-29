جامعة سوهاج تشارك في برنامح هيئة الأمديست الأمريكية "مساواة الإعاقة"

شاركت جامعة سوهاج فى البرنامح التدريبي "مساواة الإعاقة"، الذى نظمته هيئة الأمديست الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة حلم للتدريب والاستشارات فى مجال الإعاقة، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وقال أن مشاركة الجامعة فى البرنامج التدريبي تأتى طبقاً لاتفاقية التعاون الموقعة بينها وبين هيئة الأمديست الأمريكية، والخاصة بمشروع إنشاء وتطوير مركز لذوي الإعاقة مستدام وفعال يعمل على تعزيز التزام الجامعة فى دعمها للمشاركة الكاملة للطلبة ذوي الإعاقة فى جميع جوانب الحياة الجامعية، وذلك تنفيذاََ لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تقديم الدعم والمساندة للأشخاص ذوي الهمم ومنحهم فرص متكافئة من التعليم والمعرفة وتأهيلهم للحياة العملية.



وأوضح الدكتورعبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن البرنامج التدريبي مساواة الإعاقة سيتم على عدة مراحل وهى، المرحلة الأولى والتى تم فيها التدريب المباشر لمدة ٥ أيام متواصلة بالقاهرة فى الفترة من ٢٠ حتى ٢٤ من أغسطس الجاري، أما المرحلة الثانية عبارة عن جلسة تدريب فردية (أونلاين) نهاية هذا الشهر، مضيفاً أن المرحلة الثالثة سيتم فيها التدريب العملي لمدة يومين أوائل شهر سبتمبر القادم، والمرحلة الرابعة سوف تعقد جلسة تقييم ومتابعة فردية أونلاين نهاية شهر سبتمبر القادم، وأخيراً المرحلة الخامسة سيتم خلالها تنفيذ تدريب DET داخل الجامعة.



وأشار الدكتور طارق زكي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، أنه تم اختيار الدكتور محمود محمد الأمير الأستاذ بكلية الصيدلة لتمثيل الجامعة بالبرنامج التدريبي "مساواة الإعاقة"، موضحاً أن التدريب يعتبر من أهم مكونات اتفاقية الشراكة، ويناقش المفهوم الاجتماعي للاعاقة ويعمل على توضيح كيفية إزالة الحواجز النفسية والاجتماعية لدعم هؤلاء الطلبة، مضيفاً أن التدريب يهدف إلى تأهيل وإعداد مركز خدمات ذوي الإعاقة بكل جامعة بالشخص المناسب ليكون ممثل للمركز، وذلك لتنفيذ التدريب بشكل احترافي لجميع أعضاء المجتمع الجامعي، وذلك من خلال تهيئة المادة العلمية بما يتناسب مع ظروف الإعاقات المختلفة لخلق بيئة تعليمية دامجة للطلاب ذوي الإعاقة.