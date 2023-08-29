حساب المواطن.. طريقة الاستعلام عن الأهلية وموعد صرف الدفعة 70

حساب المواطن.. والاستعلام عن الأهلية، يسعى الكثير من المواطنين في الممكلة العربية السعودية، إلى معرفة طريقة الاستعلام عن الأهلية، وموعد صرف الدفعة 70 لحساب المواطن، حيث أن هناك يمكن للمواطن الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور بخطوات بسيطة.

طريقة الاستعلام عن الأهلية

الدخول إلى المنصة الإلكترونية للضمان الاجتماعي المطور.

النقر على خيار برامج الدعم الخاصة بي

اختيار دعم مستفيد الضمان الاجتماعي

سيظهر أمامك حالة الطلب والأهلية

موعد نزول دعم حساب المواطن لشهر سبتمبر

وعن موعد نزول دعم حساب المواطن لشهر سبتمبر2023، يكون في يوم 10 سبتمبر، وفي حالة وجود أي أجازات رسمية في تلك الموعد سوف يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم من الموعد المحدد لكل شهر ميلادي جديد.

طريقة الاستعلام عن برنامج حساب المواطن

الدخول على موقع حساب المواطن من هنا

يجب اختيار استعلام حساب المواطن

إدخال بيانات بيانات المواطن المراد الاستعلام عنه.

يجب التأكد من البيانات، والنقر على استعلام.

أخيرًا تظهر أمامك كافة البيانات.

فئات المستحقة للدعم الإضافي في حساب المواطن

المستفيدين من برامج الضمان المالي المطورة

حاملي بطاقات التنقل.

الأسر السعودية.

أصحاب الدخل المحدود.

أصحاب الدخل المتوسط.

زوجة المواطن ذو الجنسية السعودية.

المطلقات والأرامل المعيلة لأطفال.

أصحاب الدخل فوق المتوسط من يستفيدون بشكل جزئي.

الأفراد السعوديون غير المتزوجين.

أبناء المرأة المتزوجة من أجنبي.