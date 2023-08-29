ليول دينج .. روح وقلب منتخب جنوب السودان لكرة السلة

خطف منتخب جنوب السودان الاضواء في بداية مباريات بطولة العالم لكرة السلة المقامة حاليا في الفلبين واليابان واندونيسيا وعلى الرغم من خسارة منتخب النجوم الساطعة مثلما يطلق عليه مباراته الاولى امام منتخب بورتوريكو بعد وقت اضافي عاد المنتخب الأفريقي الوليد الذي حصلت بلاده على الاستقلال عام ٢٠١١ ليحقق انتصارا تاريخيا بالفوز على الصين في الجولة الثانية ويضع نفسه ضمن المرشحين لتجاوز الدور الأول في مشاركته الاولى في بطولة العالم لكرة السلة.

ولم يكن منتخب جنوب السودان ليحقق كل ما حققه من انجازات كبيرة في وقت قصير لولا قلب وروح الفريق …… انه ليول دينج رئيس اتحاد جنوب السودان لكرة السلة ومساعد المدير الفني للفريق .

ويعد ليول دينج أحد أهم الأسماء التي خرجت من جنوب السودان لممارسة كرة السلة على المستوى العالمي بالقطع الى جانب أسطورة كرة السلة بول مانوت احد نجوم الدوري الأمريكي للمحترفين . ليول دينج لعب لسنوات طويلة في الدوري الأمريكي للمحترفين لسنوات طويلة حيث لعب ١٥ سنة في صفوف ثلاثة اندية في الدوري الأمريكي وايضا مثل منتخب بريطانيا دوليا حيث شارك مع منتخب بريطانيا في دورة الالعاب الاوليمبية ٢٠١٢ كما شارك مع منتخب بريطانيا التي يحمل جنسيتها في بطولتين لكأس أوربا لكرة السلة . وبعد حصول جنوب السودان على الاستقلال بشكل رسمي في ٩ يوليو ٢٠١١ وبعدها الحصول على عضوية الاتحاد الدولي لكرة السلة في ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣ بدأ دينج في الاندماج في مشروع منتخب جنوب السودان وأنتخب رئيسا لاتحاد جنوب السودان عام ٢٠١٩.

بدأ دينج بعدها مشروع بناء منتخب جنوب السودان لكرة السلة عبر علاقته مع الاعبين من أصول سودانية في الدوري الأمريكي للمحترفين ونجح في ضم لاعبين مثل وايننج جابريال وقام بتجنيس المبدع كارليك جونز وغيره من البطولات الكبرى ونجح في مفاجأة الجميع عبر التأهل لكأس العالم في نسختها الحالية تحت قيادته كمدير فني كون منتخب جنوب السودان هو اول مناخب في تاريخ البطولة يتأهل عبر التصفيات من اول محاولة له وهو انجاز تاريخي لكنه لم يكتفي بذلك بل واصل العمل ونجح في تحقيق اول انتصار في بطولات العالم لبلاده وهو في دور مساعد المدرب للمدير الفني رويال ايفي احد المديرين الفنيين في الدوري الأمريكي للمحترفين .

دينج: لدينا طموحات كبيرة لبناء بلادنا من خلال الرياضة

ويؤمن دينج بامكانية بناء بلاده عبر الرياضة قائلا : لدينا طموحات كبيرة لبناء بلادنا من خلال الرياضة، انها ليست كرة السلة فحسب بل رحلة طويلة لتطوير الرياضة ككل في البلاد . كم التحديات والعقبات التي تواجهنا كبير للغاية لكن في النهاية لابد من القيام بواجبنا .

وينتظر منتخب جنوب السودان مباراة فاصلة غدا الأربعاء الفوز بها يؤهل منتخب جنوب السودان الى الدور الثاني لكنه دينج ينظر لأبعد من ذلك قائلا : لابد ان نستمر في البناء على ما نقوم به حاليا . نحن سعداء و في منتهى الاثارة لما حققناه اعتقد انه يمكننا أن نكون احد أقوى المنتخبات في العالم . لدينا المواهب في الخارج وايضا لدينا مواهب عظيمة داخل جنوب السودان الامر يتعلق فقط بالتنظيم وادماج كل العناصر سويا. ما يحدث هنا هي خطوة أولى لكن مازال أمامنا الكثير من الطموحات ولابد ان نحققها في المستقبل فقط علينا أن نستعد و ننظم أنفسنا.