الطماطم بـ10 جنيهات.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق البحيرة

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمدن وقري محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، ثبات في أسعار الطماطم حيث تراوحت مابين 7 إلي 10جنيهات للكيلو، والباذنجان من 5إلي 8جنيهات للكيلو ، وتراوحت أسعار الفلفل الأخضر مابين 15إلي 20 جنيها للكيلو ، والخيار مابين 9 إلي 12 جنيها للكيلو ، كما تراوحت أسعار البامية مابين30 إلي 35جنيها للكيلو ، وكذلك الملوخية مابين 7إلي 10جنيهات للكيلو ، وتراوحت أسعار الكوسة مابين 10إلي 15جنيها للكيلو ، بينما إرتفعت أسعار البصل حيث تتراوح مابين 18 إلي 24جنيها للكيلو ، وتتراوح أسعار البطاطس مابين 10إلي 12 جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الليمون مابين 12 إلي 16جنيها للكيلو .

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار العنب مابين 28إلي 35جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار التين مابين 25إلي 35جنيها للكيلو ,وأسعار المانجو مابين 25إلي 40جنيها ، وتراوحت أسعار التفاح الأحمر مابين 25إلي 30جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الموز مابين 20إلي 25جنيها للكيلو،وتتراوح أسعار البرقوق مابين 20إلي 30جنيها للكيلو .