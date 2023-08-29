عاجل
زلزال بقوة 7 درجات يضرب شمال جزيرة بالي في إندونيسيا السيسي يلتقي البرهان اليوم .. وقف إطلاق النار طويل الأمد أبرز الملفات المطروحة
الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تفاصيل حفل فرقة شارموفرز بالعلمين الجديدة

شاوموفرز
شاوموفرز

تستعد فرقة شارموفرز، لإحياء حفلًا غنائية يوم السبت 2 سبتمبر المقبل، بمدينة العلمين الجديدة 2023، ومن المقرر أن يقدموا باقة كبيرة من أغنياتهم المحببة لدى جمهورهم.

txt

هشام عباس وسيمون في حفل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. الليلة على الحياة

مهرجان العلمين 2023

تأتي مدينة العلمين بانطلاقة صيفية استثنائية فريدة من نوعها، بليالى مهرجان العلمين في دورته الأولى، والذي سنعيش في يومياته ابتداءً من 13 يوليو وحتى الـ26 من أغسطس المقبل.

 

تقام الأحداث والفعاليات في ثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة على مدار الـ24 ساعة، مع توافر كل الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقًا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.

مهرجان العلمين 2023.. حفلات غنائية غير مسبوقة التجهيزات

 
ومن ناحية الحفلات الغنائية، سيستضيف مهرجان العلمين 2023 أبرز نجوم الغناء محليًا ودوليًا وعالميًا، بجانب عروض للطائرات RC، وعدد من البطولات “التجديف، بادل عالمية دولية، كرة القدم الشاطئية، ترياثلون سباق ثلاثي”.

 

تأتي مدينة العلمين الجديدة بتجربة سياحية متكاملة، وذلك من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتي تعرف بمدينة الفنون، وتبنى على مساحة 260 ألف فدان.

مدينة الفنون في العلمين ومحتوياتها 


تشمل مدينة الفنون قاعات تدريب وأوبرا وسينمات، ومسرح روماني لحفلات والعروض الترفيهية، ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى لتنمية المهارات البدوية الموجودة بالمنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

نبذة عن مدينة العلمين

 
تتميز مدينة العلمين الجديدة بتواجد الأبراج شهقة الارتفاع التي تعطي للمدينة الطابع العالمي العصري، حيث يبلغ ارتفاعها 100 متر بعدد 15 برجًا، بتكلفة تبلغ نحو 28 مليار جنيه.2023

 

مواد متعلقة

داليدا خليل: نمبر وان هو الشخص المحبوب وشيرين عبدالوهاب أهم مطربات الوطن العربي

هشام عباس وسيمون في حفل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. الليلة على الحياة

داليدا خليل: علاقتي بـ عمرو دياب خاصة جدا والستات كلها بتحبه

عالم كدابة .. حمزة نمرة في دائرة التريند

The Meg 2 .. إيرادات متوسطة في السينمات

أدم الشرقاوي: سيناريو "5 جولات" أكثر من رائع

أغنية "دلعنا كتير" لـ محمد حماقي تقترب من المليون الثاني

فيلم "تاج " تامر حسني مُهدد بالسحب من السينمات