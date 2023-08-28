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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

هشام عباس وسيمون في حفل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. الليلة على الحياة

سيمون وهشام عباس
سيمون وهشام عباس

يستعد النجمان هشام عباس وسيمون، لإحياء حفلًا غنائيًا، الليلة، ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31 .

 

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أول تعليق من سيمون بعد نجاح حفل "كاسيت 90"

ومن المقرر أن يذاع حفل سيمون وهشام عباس، في فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31 برئاسة الدكتور خالد داغر، رئيس المهرجان رئيس دار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الساعة العاشرة مساءً .

 

تُشارك الفنانة سيمون وفرقتها، والفنان هشام عباس وفرقته في فعاليات حفلات اليوم من مهرجان القلعة.

 

ويشهد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31 إقبالاً جماهيريًا كبيرًا لحضور فعاليات الحفل.

 

وأذاعت شبكة تليفزيون الحياة حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بمشاركة الفنانة فايا يونان، والنجم مدحت صالح، كما أذاعت «الحياة» حفل الفنانة نادية مصطفى والفنان هاني شاكر أمس، وهي الحفلات التي تصدرت بها تريند موقع التواصل الاجتماعي.

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