ضياع حلم مونديال اليد يكمل الموسم الكارثي لصالات الزمالك

تلقى فريق الزمالك لكرة اليد صدمة جديدة بعد خسارته لنهائي البطولة العربية المؤهلة للمشاركة في كأس العالم للاندية "سوبر جلوب".



وخسرالزمالك امام الكويت الكويتي ليخسر فرصة المشاركة في المونديال للموسم الثاني على التوالي.

وأكملت خسارة "الكوماندوز" الموسم المُحبط لفرق ألعاب الصالات خاصة على المستويين العربي والإفريقي.



خسائر بالجملة ولقب وحيد



بدأت سلسلة السقوط الزملكاوي في بطولات ألعاب الصالات بعد خسارة فريق اليد أمام الترجي الرياضي التونسي في نهائي النسخة الماضية للبطولة العربية التي أقيمت في تونس في بداية الموسم الماضي.

وأكمل فريق اليد مسلسل سقوطه بعد أن تلقى خسارة ثانية أمام الترجي في غ1ون 14 يوماً فقط في المباراة النهائية لبطولة افريقيا للاندية البطلة، قبل أن يخسر لقاءه اليوم أمام الكويت الكويتي في البطولة العربية.

وإكتفى فريق اليد بحصد لقب بطولة إفريقيا للاندية أبطال الكؤوس بع الفوز على الأهلي غريمه التقليدي في النهائي.



خسارة مفاجئة



إمتدت عقدة خسارة الألقاب القارية لفريق الكرة الطائرة بالنادي رغم تفوقه محلياً بعد الفوز بلقبي الدوري المصري وكأس مصر للطائرة على حساب غريمه التقليدي الأهلي.

وتأهل الزمالك للمشاركة في البطولة الإفريقية وهو المرشح الأبرز لحصد اللقب والتأهل لكأس العالم للأندية في الكرة الطائرة.

ورغم التألق الكبير للأبيض طوال مشوار البطولة إلا أنه خسر بغرابة في مفاجئة غير متوقعة أمام فريق مولودية بوسالم في نهائي البطولة الإفريقية.

في المقابل حصد فريق الزمالك لسيدات الكرة الطائرة أول لقب لبطولة افريقيا للأندية في تاريخ قلعة ميت عقبة بعد الفوز على الأنابيب الكيني في النهائي.





غياب عمالقة السلة



وإكتملت الصورة الشاحبة لفرق العاب الصالات في نادي الزمالك بغياب فريق كرة السلة عن المشاركة في بطولة افريقيا للأندية "بال" للمرة الأولى منذ إنطلاق البطولة في عام 2021.

وتوج الزمالك باللقب الأول للبال في 2021 على حساب الاتحاد المنستيري التونسي، قبل أن يخسر اللقب في النسخة التالية بعد خسارته في الدور نصف النهائي أمام المنستيري.

وجاء غياب الفارس الابيض عن المشاركة في البطولة بسبب إبتعاده تماماً عن المنافسة على لقب الدوري المصري في الموسمين الأخيرين.