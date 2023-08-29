أيمن يونس: مستقبل الزمالك في خطر وأدرس خوض الإنتخابات

أعرب أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق عن عدم رضاه عن الوضع الحالي الذي يمر به نادي الزمالك في المرحلة الحالية بعد رحيل المجلس السابق.

وأكد أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" أشعر بعدم الرضا عن تغيير أكثر من إدارة النادي الزمالك وتولي أكثر من لجنة لإدارة نادي كبير بحجم الزمالك في الفترة الحالية ".

وتابع:"لو استمرت الأجواء المرضية الحالية في نادي الزمالك فهذا يعني أن مستقبل النادي في خطر".

وأضاف: " أدرس خوض انتخابات الزمالك وسط مجموعة متجانسة من أجل خدمة نادي الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية وليس حبا في كرسي مجلس الإدارة ".

وأتم: " فكرة الترشح لانتخابات نادي الزمالك مطروحة ولكن بشرط وجود قائمة متجانسة معه ".