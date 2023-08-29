عماد البناني يكشف حقيقة موافقة الزمالك على تقسيط غرامة كهربا

أكد عماد البناني رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، أنه لم يناقش ملف تجديد عقدي أحمد فتوح ومحمد صبحي ثنائي الزمالك.



قال عماد البناني في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لم نناقش ملف التجديد لأحمد فتوح أو محمد صبحي أو ملف أحمد سيد زيزو لأن هناك ملفات أهم"

وأضاف: "بالنسبة لتقسيط غرامة كهربا لم يحدث أن تمت أي مناقشات من هذا النوع وكل ما قيل عن هذا الأمر عاري تماما من الصحة لم نناقش هذا الملف من الأساس".

وأكمل البناني: " تم التواصل مع الجهة الإدارية المختصة لتعيين هيئة قضائية لإدارة انعقاد الجمعية العمومية ".

وواصل: " تم تسديد مستحقات أوسوريو بالكامل وتسديد 4.5 مليون جنيه للفريق الأول ".

واختتم: " خفضنا مديونيات الزمالك إلى 40 مليون جنيه وسيتم جدولتها بعدما كانت المديونيات مليار و200 مليون جنيه ".