اتحاد الصناعات: مصر على أعتاب ثورة صناعية بتوطين الصناعات الثقيلة

أثنى الدكتور مهندس علي سليم، عضو اتحاد الصناعات المصرية، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بضرورة توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الثقيلة وفى مقدمتها صناعة الحديد والصلب؛ لما لها من دور حيوي فى التنمية المستدامة، فضلا عن تقليل الطلب على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية.

وأشار في تصريحات خاصة لبوابة الوفد إلى أن الدولة تعتمد على الاستفادة من المواد الخام التى تدخل فى الصناعات الثقيلة مثل الحديد الذي يدخل فى صناعة السيارات والطائرات والسفن والأسلحة والأدوات الزراعية، والألومنيوم الذي يدخل فى صناعة الطائرات والسفن والصعوبات الغازية، والنحاس الذي يدخل فى صناعة الأسلاك المعدنية والأدوات المنزلية، والرصاص الذي يدخل فى صناعة البطاريات والأدوات الصيدلانية، والزنك الذي يدخل في صناعة البطاريات، والنيكل الذي يدخل فى صناعة المجوهرات والأجهزة الإلكترونية.

وقال عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن مصر بتوطين الصناعات الثقيلة ستعاود اقتحام المستقبل من بوابة هذه الصناعات، حيث تسعى الدولة الآن إلى توطينها مثل صناعة السيارات والحديد والصلب والمركبات، بما يسهم فى زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات التنافسية للمنتجات المصرية وغزة الأسواق الخارجية.

وأشارإلى الجهود المبذولة من القيادة السياسية والتي وجهت بضرورة توفير كافة مستلزمات الإنتاج والتكنولوجيا الحديثة اللازمة لدعم هذه الصناعات، وذلك وفق إطار منظم لأعلى مستويات التكنولوجيا الحديثة وخطوط الإنتاج المتطورة، الأمر الذي يوفر مزيدًا من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة مع الأخذ في الاعتبار تدريب العمالة على استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وتابع “نحن على أبواب ثورة صناعية حديثة قوامها التكنولوجيا وركائزها الاعتماد على المنتج المحلي، لان مصر تمتلك من المقومات مايؤهلها لذلك .. لدينا العنصر البشري ولدينا مناطق صناعية ولدينا إرادة سياسية تسعى لتوطين الصناعة المحلية من خلال الاعتماد على المنتج المحلي والاستفادة من المقدرات الطبيعية”.

وأكد سليم النجاحات السابقة للصناعة المصرية من خلال مصنع الرمال السوداء فى كفر الشيخ، والذي يعد نقلة نوعية حقيقية فى كيفية الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، وإدخالها فى الصناعة بدلا من تصديرها كمادة خام، وكذلك مصنع الكوارتز بالسخنة وهو نقلة تكنولوجية حقيقية استثنائية فى استغلال ثرواتنا.

وأردف سليم أن الفريق كامل الوزير وزير النقل، يسعى بكل قوة لتوطين الصناعات الخاصة بالسكك الحديدية مثل صناعة السيارات وعربات القطار وعربات المترو والمونوريل، وبالفعل قطعنا شوط كبير فى تصنيعها بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة من خلال تدريب المهندسين المصريين والعمالة الفنية فى قطاع النقل والتي بدأت تنقل التكنولوجيا الحديثة فى الصناعات المعدنية.