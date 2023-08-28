مواصفات السيارة الكهربائية كيا EV5 الجديدة

كشفت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية كيا موتورز، عن أحدث سياراتها الكهربائية EV5 الجديدة التي تتمتع بتصميم خارجي أنيق، وستعمل السيارة الكهربائية كيا EV5 بنظام دفع خلفي، ومحرك كهربائي يولد عزما يعادل 218 حصانا، وستزود ببطارية تكفيها لقطع 700 كلم بالشحنة الواحدة.

وزودت السيارة الكهربائية كيا EV5 بمصابيح أمامية وخلفية متميزة، حيث صممت هذه المصابيح لتمتد على شكل خطوط مضيئة من جانبي الهيكل إلى منتصفه لتأمين إضاءة ممتازة ومظهر عصري للمركبة.

وتأتي السيارة الكهربائية كيا EV5 بطول 4 أمتار و61 سنتيمترا، بعرض 187 سم، وارتفاع 171 سم، والمسافة بين قاعدتي العجلات فيها 275 سم، كما بنيت على منصة E-GMP، وزوّدت بعجلات مميزة جدا بمقاس 19 بوصة.

وجاءت السيارة الكهربائية كيا EV5 بتصميم داخلي يوحي بالحداثة والبساطة، وبنفس الوقت حصلت مقصورتها على أحدث التقنيات، إذ جهّزت المقاعد بأنظمة تدفئة وتبريد وأنظمة تحكم كهربائية، كما زوّدت واجهة القيادة بشاشة لمسية كبيرة تمتد من قبالة السائق حتى منتصف الواجهة.

أنظمة متطورة في السيارة الكهربائية كيا EV5



وجهّزت السيارة الكهربائية كيا EV5 بأحدث أنظمة المولتيميديا، وأنظمة إضاءة داخلية بـ 64 لون يمكن التحكم بشدة إضاءته بـ 10 وضعيات، كما زوّدت المركبة بـ"أنظمة الحفاظ على المسار في أثناء السفر"، وأنظمة للتحكم التلقائي بالفرامل في الحالات الطارئة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات توفر رؤية محيطية للهيكل.

جدير بالذكر أن شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية كيا موتورز، تسعى بقوة للتحول نحو السيارات الكهربائية في إطار خطتها المستقبلية.

وتسعى العديد من دول العالم نحو التوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة وخاصة الكهربائية في إطار الجهود المبذولة لمحاربة التلوث.

وتشهد أسواق السيارات في مختلف دول العالم منافسة شرسة بين كبريات الشركات في مجال السيارات الكهربائية.

كانت العديد من شركات السيارات قد أعلنت مؤخراً عن اعتزامها التوقف عن إنتاج المركبات الكهربائية نهائياً بحلول عام 2030.

وعلى الصعيد المحلي طرح مؤخراً العديد من وكلاء السيارات في مصر عدد من الطرازات الكهربائية لأول مرة، وسط توقعات بتقديم موديلات أخرى خلال الفترة القادمة.