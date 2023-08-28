المطرب "أبو" مخاطبا جمهوره: متحمس لحفل العلمين الجديدة وهنعمل "هوليلا"

يحيي المطرب أبو حفلًا غنائيًا ضخمًا فى مهرجان العلمين الجديدة، حفل ضمن الحفلات الغنائية المقرر إقامتها هذا الأسبوع بالمهرجان.

حيث روج المطرب أبو لحفله المنتظر فى مهرجان العلمين، من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وشارك ابو جمهوره » جمهوره بصورة البوستر الرسمي لحفله في مهرجان العلمين وعلق عليها قائلا «متحمس اشوفكم في مهرجان العلمين الجديدة حفلة يوم الخميس 31 أغسطس.. هنعمل هوليلا».

ومن المقرر أن يشارك المطرب أبو فى الحفل بجانب كل من الفنان عمر كمال، وكذلك الدوبل زوكش، وفرقة الصواريخ، وبالفعل تم طرح التذاكر الخاصة بها عبر موقع «تذكرتي».

يشار إلى أن مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أوعروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددًا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني الذي أحيا حفلًا هناك يوم الجمعة الماضية، يليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبيرعمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة

تقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية، والتى تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

بدأت الفعاليات الفنية لمهرجان العلمين بحفل كامل العدد للنجم تامر حسني، الذي قدَّم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه وسط هتافات الجمهور، بالإضافة إلى حفلات غنائية للنجوم نانسي عجرم وراغب علامة الأسبوع الماضي، كما أحيا المطرب أحمد سعد حفل ضخم ورفع شعار كامل العدد، وتألق بعددٍ كبيرٍ من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها جمهوره.

وكان طرح المطرب أبو، مؤخرًا على يوتيوب، ومحطات الراديو، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "فارق ع الكل"، وهى الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم ألبومه الأول الجديد.

أغنية "فارق ع الكل" من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد النادى، وتوزيع موسيقى، رامى سمير.