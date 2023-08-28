هيفاء وهبي تثير الجدل بفستان جريء في حفل اليونان.. والميكروفون يورطها مع الجمهور

خضعت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لجلسة تصوير جذابة خطفت أنظار الجمهور بعد إحيائها حفلًا غنائيًا على متن سفينة في اليونان، وكعادتها شاركت متابعيها بمجموعة صور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

هيفاء وهبي تشعل حفل اليونان بجرأتها

تألقت هيفاء وهبي بإطلالة أنثوية ساحرة، حيث كانت ترتدي فستان ناعم باللون البني (الطوبي)، مكشوف الأكمام، وينتمي لأحدث صيحات فساتين الكب، ومزين بتطريزات أنيقة باللون الذهبي، فيما انتعلت حذاء ذا كعب عالٍ باللون الذهبي اللامع، مما أبرز أنوثتها الطاغية وعكس قوامها الرشيق الممشوق.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت هيفاء وهبي تصفيفة شعر بسيطة، حيث تركت خصلاته المموجة اللامعة تنسدل بإنسيابية على كتفيها، كما وضعت مكياجًا ناعمًا يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاه باللون الوردي ، مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

الميكروفون يضع هيفاء وهبي في ورطة بحفل اليونان

وكانت هيفاء وهبي قد تعرضت لموقف محرج خلال إحيائها الحفل، فبينما كانت مندمجة في غناء أغنيتها "توتا"، تعطل الميكرفون فجأة مما تسبب في عدم سماع الجمهور لصوتها، ولكنها حاولت تشغيله، ثم نظرت إلى الفرقة الموسيقية حتى يستمر العزف ويعطوها ميكروفون آخر تُكمل به الحفل.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

أول تعليق من هيفاء وهبي بعد حفلها الأخير في كفر الشيخ

على صعيد آخر، كانت الفنانة هيفاء وهبي قد أعربت عن سعادتها البالغة بعد نجاح حفلها الغنائي الأخير الذي أقيم بمحافظة كفر الشيخ في قرية "مارينا دلتا"، وشهد حضور جماهيري ضخم، وجاء ذلك خلال منشور أرفقته بصور الحفل، وشاركته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وجهت هيفاء وهبي رسالة حب للجمهور قائلة: "شكرا على الحب الكبير، كنت مبسوطة جدا بوجودي معاكم في قرية مارينا دلتا بكفر الشيخ، كنت سعيدة بوجودكم معايا واستقبالكم الجميل، أشوفكم تاني عن قريب".

هيفاء وهبي

"مابضعفش" لهيفاء وهبي تحصد 7.6 ملايين مشاهدة

على صعيد آخر، طرحت الفنانة هيفاء وهبي مؤخرا أغنية "مابضعفش" التي طرحتها قبل شهر عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت 7.6 ملايين مشاهدة، وهي من ألحان سامر أبو طالب، وكلمات عمرو المصري، وتوزيع سليمان دميان، وإخراج إيلي فهد.