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الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خبر صادم.. موجة حر وارتفاع في درجات الحرارة نهاية الأسبوع

موجة حر
موجة حر

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الجاري، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس حر رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

 

حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري:

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الأقمار الصناعية تكشف تفاصيل الطقس

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مفاجآت جديدة في حالة الطقس حتى السبت المقبل

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يكون هناك ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار، وهناك فرص لتكوين شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

طقس 

وأوضحت الأرصاد الجوية، انه وخلال نهاية الأسبوع الجاري سيكون هناك ارتفاع طفيف وموقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بالإضافة إلى تكوين شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

 

طقس الجمعة والسبت والأحد في الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2023:

يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ويكون على فترات متقطعة.

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