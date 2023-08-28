مفاجآت جديدة في حالة الطقس حتى السبت المقبل

تشهد البلاد حالة من الاستقرار في الاحوال الجوية خلال هذه الفترة نظرًا لأننا في فصل الصيف الذي يتسم بارتفاع شديد في درجات الحرارة وكذلك الرطوبة مما يؤدي إلى الإحساس بحرارة الطقس على كافة أنحاء البلاد.

الطقس السائد



ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس السائد حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى السبت المقبل.

سقوط أمطار ضعيفة



وأضافت الهيئة، أن هناك فرصة لسقوط الأمطار الضعيفة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 20%، وشبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط الرياح



وذكرت، هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرة وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة خىل الفترة من يوم الأربعاء حتى السبت المقبل، موضحة أن ارتفاع نسب الرطوبة يُزيد من الاحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.



وجاءت درجات الحرارة كالآتي:



القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 26 درجة

والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة.

ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة.

وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة.

وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

الرطوبة وضغط الهواء



والرطوبة هي كمية بخار الماء الموجود في الهواء معبرًا عنها بالنسبة المئوية لأقصى حمل للهواء من بخار الماء عند تلك الحرارة المئوية التي تم قياس الرطوبة فيها.

وتختلف الرطوبة حسب درجة الحرارة وضغط الهواء، فكلما كان الهواء أدفأ زادت كمية بخار الماء الذي يحمله، وعندما يحتوي الهواء على أقصى كمية من بخار الماء يستطيع حملها تحت درجة حرارة وضغط معينين، فعندئذ يقال إن الهواء قد تشبع ببخار الماء.

وقد تسبب الرطوبة مشاكل بالجهاز التنفسي وخاصة لمرضى الحساسية و الجيوب الأنفية.

كما الرطوبة تسبب التعرق المستمر مما يزيد من حكة الجلد وقد يتفاقم الأمر للالتهاب ونقل العدوى والميكروبات.