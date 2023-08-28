الأقمار الصناعية تكشف تفاصيل الطقس

الأقمار الصناعية التابعة للأرصاد الجوية، تكشف حالة من الهدوء النسبي في الرياح مع أجواء صافية حارة على شمال البلاد، مع وجود ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، واستمرار طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وفي هذا التوقيت من اليوم الاثنين الموافق 28 أغسطس، سجلت درجة الحرارة على القاهرة الكبرى المقاسة في الظل 33 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة مئوية، وفق هيئة الأرصاد.

وأوضح خبراء الأرصاد، أنه من المتوقع لطقس الاثنين أن يكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 35 : 37 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 31 : 34 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 40 : 43 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 39 : 41 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 45 : 46 درجة

شبورة مائية ونشاط للرياح

وتوقع خبراء الأرصاد، أن تسود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري.

حالة البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح خبراء الأصاد أن ارتفاع الأمواج تكون خفيفة إلى معتدلة من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة

العظمى الصغرى

القاهرة 34 26

العاصمة الإدارية 35 25

6 أكتوبر 35 24

بنهــــا 34 24

دمنهور 33 23

وادي النطرون 34 23

كفر الشيخ 33 23

المنصورة 34 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 34 24

طنطا 34 23

دمياط 32 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 23

العريش 33 23

رفح 32 23

رأس سدر 37 25

نخل 36 18

كاترين 35 17

الطور 34 27

طابا 36 25

شرم الشيخ 39 30

الاسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 30 23

السلوم 35 23

سيوة 40 25

رأس غارب 37 27

الغردقة 39 29

سفاجا 39 29

مرسى علم 38 29

شلاتين 41 31

حلايب 36 29

أبو رماد 37 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 36 23

بني سويف 36 23

المنيا 37 24

أسيوط 38 24

سوهاج 40 25

قنا 45 27

الأقصر 43 27

أسوان 43 28

الوادى الجديد 43 25

أبوسمبل 44 29