محام: الدليل الفني أقوى من شهادة الشهود في إثبات جريمة التحرش

قال جرجس شنودة، المحامي، إن العصر الحالي يتميز بانتشار مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يسهل عملية تلوث نظر الطفل بمشاهد غير لائقة، مشيرًا إلى أن القانون نص على عقوبات رادعة لكل شخص يعتدي على القيم الأسرية، ويعتبر انتهاك حرمة الحياة للأسرة المصرية نوعا من أنواع انتهاك حقوق الإنسان.

وأضاف "شنودة"، خلال حواره ببرنامج "حقي وحقك"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن المتحرش هو شخص حريص على إتمام جريمته في سرية تامة، مشيرًا إلى أن عبء إثبات جريمة التحرش يقع في المقام الأول على المجني عليه، من خلال الإتيان بشهود لديها الاستقامة الكافية لقول الحقيقة.

وأوضح أن الكاميرات قد لا تثبت التحرش، لأن المتحرش يكون حريصا على عدم ظهوره، لأنه يعلم أن هذه الجريمة يعاقب عليها القانون، مشيرًا إلى أن الدليل الفني يكون أقوى من شهادة الشهود ولكنه لا يتوفر دائمًا.