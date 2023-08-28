عاجل
سيليشي بيكيلي.. رأس الحربة الذي أفشل مفاوضات سد النهضة عام 2020
الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

محام يكشف عن عقوبة ممارسة الرذيلة في القانون المصري

جرجس شنودة، المحامي
جرجس شنودة، المحامي

قال جرجس شنودة، المحامي، إن النيابة العامة دائمًا ما تدعم اتهاماتها بشهادة الشهود والدلائل الفنية، ولكن إذا لم توجد هذه الدلائل، فشهادة الشهود تبقى هي الدليل الأوحد لإثبات الجريمة.

txt

حبس عامل دليفري تحرش بفتاة بمدخل عمارة

txt

تحرش بربة منزل.. إحالة عامل للجنايات في الأزبكية

وشدد "شنودة"، خلال حواره ببرنامج "حقي وحقك"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، على ضرورة أن يقف المجتمع  وقفة الرجل الواحد لمواجهة هذه الظاهرة السلبية، خاصة وأن ظاهرة التحرش تقبح شكل المجتمع المصري في الخارج.

وأوضح أن قانون مكافحة الدعارة ينص على معاقبة أي شخص يدعو للفجور بأي طريقة، أو لفت الأنظار إلى ذلك بالحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات.

 


 

مواد متعلقة

حبس عامل دليفري تحرش بفتاة بمدخل عمارة

تحرش بربة منزل.. إحالة عامل للجنايات في الأزبكية