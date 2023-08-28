محام يكشف عن عقوبة ممارسة الرذيلة في القانون المصري

قال جرجس شنودة، المحامي، إن النيابة العامة دائمًا ما تدعم اتهاماتها بشهادة الشهود والدلائل الفنية، ولكن إذا لم توجد هذه الدلائل، فشهادة الشهود تبقى هي الدليل الأوحد لإثبات الجريمة.

وشدد "شنودة"، خلال حواره ببرنامج "حقي وحقك"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، على ضرورة أن يقف المجتمع وقفة الرجل الواحد لمواجهة هذه الظاهرة السلبية، خاصة وأن ظاهرة التحرش تقبح شكل المجتمع المصري في الخارج.

وأوضح أن قانون مكافحة الدعارة ينص على معاقبة أي شخص يدعو للفجور بأي طريقة، أو لفت الأنظار إلى ذلك بالحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات.



