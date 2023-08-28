مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي فى دورته الـ30.. مقدمو الورش الفنية بالتفصيل

يقدم عدد من كبار المسرحيين عددا من الورش الفنية المجانية، خلال مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، والتي تقام فعالياتها خلال الفترة من 1 إلى 8 من شهر سبتمبر المقبل، على مسارح القاهرة، بمشاركة 19 عرضا مسرحيا يمثلون 19 دولة عربية وأجنبية بالإضافة إلي مصر.

وتشهد الدورة الثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي إقامة 8 ورش في العناصر المسرحية المختلفة "رسم وبناء الشخصية" للفنان لوك لينر، وورشة تقنية "Meisner" للفنان "نديم"، وورشة "مسرح إعادة التمثيل: تجسيد المشاعر والقصص عبر تقنيات المسرح الجسدي" للفنانة داليا صبور، ورشة "تنمية مصادر التمويل" للمخرج أحمد العطار، وورشة "موسيقى الجسد والمسرح" للدكتورة ياسمين فراج"، وورشة "توظيف الارتجال لتفجير الطاقات الإبداعية للممثل" للدكتورة إنجي البستاوي، وورشة "أصول ومبادئ المسرح الارتجالي" للفنان رمزي لينر.

رمزي لينر



خريج برنامج المسرح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بعد تخرجه انضم إلى فرقة المسرح المستقل لأحمد العطار، وقدموا معا العديد من الأعمال التي عرضت في جميع أنحاء أوروبا، وسانت بطرسبرغ، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وواشنطن، والعديد من مدن الشرق الأوسط، وبجانب عمله في المسرح، أمضى رمزي عشر سنوات في التمثيل في العديد من الإنتاجات التلفزيونية والأفلام منها "يوم الصقر" لجان جاك أنود (الذهب الأسود)، نادين خان الحراج، والحائز على جائزة أفضل فيلم في لجنة التحكيم في مهرجان دبي السينمائي 2012، والعديد من الاعتمادات التلفزيونية والأفلام الأخرى.





داليا صبور



هي ممثلة ومدربة فنون أداء ومسرح تطبيقي وممارس للدراما العلاجية، متخصصة في مسرح المنتدى لحل النزاعات ومسرح Playback لدعم المجتمع والتنمية بالإضافة إلى الدراما النفسية للتعافي من الصدمات والشفاء الشخصي. وهي أيضًا مؤسسة فرقة شغف للمسرح المجتمعي التي تقدم المسرح التفاعلي في جميع أنحاء القاهرة، تعمل داليا حاليًا كممارس مسرح ودراما مع مجموعة متنوعة من المجتمعات في مصر، حيث يركز عملها بشكل أساسي على استخدام الدراما العلاجية للشفاء الجماعي والتمكين. وتقدم داليا أيضًا جلسات الدراما النفسية الفردية باستخدام نموذج العلاج الداخلي للأنظمة الأسرية.

نورا أمين



مصممة رقصات وفنانة ومخرجة مسرحية ومؤلفة وباحثة، حاصلة على درجة الدكتوراه في الفنون المسرحية والسياسة الثقافية من جامعة هيلدسهايم، أسست مجموعة لاموسيكا المسرحية المستقلة في مصر (2000) حيث صممت وأخرجت وأنتجت 45 قطعة من الرقص والمسرح والموسيقى، وهي معلمة سابقة لبرنامج تدريب معهد جوته في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجلس الإدارة عضو المركز الألماني للمعهد الدولي للمسرح (ITI)، من لإصدراتها: نهج نسوي تجاه إنهاء الاستعمار من الرقص البلدي، الرقص الشرقي، حول المساواة في الفنون المسرحية متعددة الثقافات (2021)، وهي عضو في اللجنة العلمية لمؤتمر/ مهرجان الأداء بطنجة.

ياسمين فراج



أستاذ النقد الفني تخصص نقد موسيقي بأكاديمية الفنون، ورئيس قسم الإنتاج الإبداعي بالمعهد العالي لفنون الطفل، أكاديمية الفنون، حصلت دكتوراه فلسفة الفلسفة في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية، جامعة القاهرة. من مؤلفاتها كتاب "الزُخرفة اللحنية في موسيقى محمد عبد الوهاب" 2007، و"الغناء والسياسية في تاريخ مصر" 2014، "الأغنية الشعبية في مصر مقاربة نقدية " 2018، "شدو الألحان" عام 2020، لها العديد من الدراسات والأبحاث المنشورة داخل وخارج، 2005، حصلت على الجائزة الشرفية في مسابقة "جائزة محمود قطاط الدولية لعلوم الموسيقى"، تونس، إبريل 2017، وحصلت على تكريم من مملكة البحرين عن تأطير ورشة "الموسيقى في المسرح" نوفمبر 2022.

إنجي البستاوي



ممثلة ومخرجة مصرية محترفة، حصلت على درجة الدكتوراه فى فلسفة الفنون فى تخصص الارتجال المسرحي وتعتبر البستاوى من أصغر الباحثات اللاتي حصلن على درجة الدكتوراه فى تاريخ المعهد العالى للفنون المسرحية، حصلت على جائزة أفضل ممثلة فى مهرجان المخرجات المبدعات، وقامت بالتدريس فى عدة جهات، وقدمت العديد من الورش الدولية، قامت بإخراج العديد من العروض المسرحية الهامة منها: المادة 330، طرطوف، وعرض لها مؤخرا مسرحية (فورقيعة) للكاتب نادر صلاح الدين على خشبة مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية عام 2022.

لوك لينر



مدرب بالنيابة مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة في التمثيل، حصل على ماجستير الفنون الجميلة في التمثيل من معهد التدريب المسرحي المتقدم عام 2012، كان يدير ورش عمل في التمثيل، ويدرب على إنتاج الأفلام والمسلسلات، وومن الممثلين المحترفين الذين دربهم منى زكي، وآسر ياسين، وليلى علوي، وأحمد الفيشاوي، ودنيا سمير غانم، وأحمد مالك، وعمل في أفلام ومسلسلات درامية مثل علي جوت وإبراهيم ومريم والشيخ جاكسون، السهام المارقة، مدرسة الروابي للبنات، في عام 2018 أسس استوديوًا للتمثيل، استضاف فيه العديد من الأنشطة مثل ورش العمل المتعلقة بالتمثيل والسينما.

أحمد العطار



مخرج مسرحي مصري مستقل وكاتب مسرحي ومدير ثقافي، ووهو المؤسس والمدير العام للعديد من المؤسسات الثقافية المستقلة في مصر: ستوديو عماد الدين، و(مهرجان وسط المدينة للفنون المعاصرة)، والعطار هو أيضًا المدير الفني لساحة روابط للفنون، في يناير 2010 حصل العطار على جائزة أفضل نص مسرحي من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية عن مسرحيته "الحياة جميلة أو تنتظر عمي من أمريكا"، وحصل العطار في عام 2018 على لقب "فارس من وسام الفنون والآداب" من قبل وزارة الثقافة الفرنسية لمساهماته الكبيرة في المسرح، وقد عُرضت أعمال العطار المسرحية في عدد كبير من دول العالم.

نديم



‎مدرب تمثيل، عمل مع العديد من الممثلين المشهورين والنجوم في مصر، بالإضافة إلى مئات الممثلين وغير الممثلين في أجزاء مختلفة من العالم. نديم مع العديد من الممارسين من بينهم: نيك هودن ستينسترا وصمويل بول أنجيل، المملكة المتحدة جيمس كير، كما شارك كممثل في العديد من الأعمال في لندن والقاهرة وألمانيا - للمسرح والسينما والتلفزيون.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

ويعد مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية. ويقام المهرجان في الفترة من 1-8 سبتمبر المقبل، وتقدم عروض الدورة الثلاثين على 11 مسرح من مسارح القاهرة، هي: دار الأوبرا المصرية، المسرح القومي، الجمهورية، الطليعة، السلام، الهناجر، العرائس، الغد، البالون، السامر، الفلكي.