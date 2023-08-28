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الإثنين 28/أغسطس/2023 - 09:22 م 8/28/2023 9:22:10 PM

في نوفمبر 2013، استوقفني ـ كما استوقف العالم آنذاك ـ خبر مهم يتعلق بالفضاء، واكتشاف هذا العالم المليء بالغموض والأسرار، بعد إطلاق الهند أول مركبة فضائية خاصة بها، في مهمة استكشافية إلى المريخ، أو ما يُسمى «الكوكب الأحمر».

بعد 10 سنوات، أي في أغسطس 2023، شاهدنا حلقة جديدة ناجحة من المسلسل الهندي، الذي تدور أحداثه ـ في قالب علمي تكنولوجي فضائي ـ حول فكرة تعزيز الهند لمكانتها، كقوة عظمى حقيقية في الفضاء.

قبل أيام، هبطت بسلام، المركبة «تشاندرايان ـ 3»، على القطب الجنوبي غير المستكشف للقمر، لتصبح الهند الدولة الرابعة ـ بعد روسيا وأمريكا والصين ـ في الهبوط على القمر، وأول دولة تهبط على أحد قُطْبَيْه، بعد محاولة سابقة لم يُكتب لها النجاح في سبتمبر 2019، بسبب عطل برمجي.

ذلك الإنجاز الهائل، جعل الهند على «مرمى حجر»، من تقديم قفزات أخرى، عجزت دول عظمى عن تحقيقها، في ظل سِباق عالمي محموم، يدور في فلك السيطرة على الفضاء الخارجي، ومعرفة بعض أسراره المذهلة.

وبما أن «القطب الجنوبي للقمر» أصبح منطقة علمية وجيولوجية، فإن كثيرًا من البلدان تحاول الوصول إليها؛ لما يمثله من قاعدة للاستكشاف المستقبلي، في ظل الاعتقاد بأنه بات مصدرًا محتملًا للمياه والأكسجين.

نتصور أن التجربة الأخيرة الناجحة للهند، بتنفيذها هبوطًا سلسًا ومُحْكَمًا على سطح القمر، بواسطة المركبة «Chandrayaan-3»، ستُخَلِّف دَوِيًّا هائلًا في مجال اكتشاف الفضاء، خلال السنوات القليلة القادمة.

إن هذا الحدث الاستثنائي لم يكن «فيلمًا أو مسلسلًا هنديًا»، بل كان «واقعًا حقيقيًا» و«تجربة مبهرة»، خصوصًا أن الهند لا تتوقف عن إبهار العالم بين الحين والآخر، لكن اللافت هو حجم التكلفة والإنفاق المالي «الزهيد»، على تلك المهمة الاستكشافية الفريدة.

وبعيدًا عن رفضنا القاطع للانتهاكات المستمرة بحق المسلمين الهنود، إلا أن هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، أو نتيجةَ ضربة حظ، وإنما نِتاج عمل دؤوب وتخطيط مدروس، وإرادة وعزيمة وإصرار على النجاح، واهتمام كبير بالبحث العلمي والتكنولوجيا، وطموح أمة لها تاريخ ضارب في القِدم، تبحث عن حاضر مزدهر، ومستقبل مشرق.

إن الإبهار الهندي الجديد، يجعلنا نؤكد ضرورة أن يكون البحث العلمي الجاد، محور حياتنا واهتماماتنا بالمرحلة المقبلة، فمصر بحضارتها وتاريخها وجغرافيتها وثروتها البشرية ليس مكانها أن تقف موقف المتفرج على «الأفلام والمسلسلات الهندية»، خصوصًا في مجالات التقنية والبرمجيات وعلوم الفضاء.

أخيرًا.. يجب أن تكون لدينا إرادة حقيقية، ووضع خطة واضحة المعالم، قابلة للتنفيذ، لتطوير البحث العلمي، ورصد ميزانية ضخمة، تفوق أي مشاريع أو مجالات أخرى عديمة الجدوى، واضعين بعين الاعتبار أنه «بالعلم وحده تحيا الأمم».

فصل الخطاب:

يقول الفيلسوف الإنجليزي «توماس براون»: «يجب ألا تقترب من العلم بروح التاجر».

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