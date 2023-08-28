كلام جرىء

الإثنين 28/أغسطس/2023 - 09:16 م 8/28/2023 9:16:23 PM

أعتقد أن الجميع يتفق معى على أن التعليم الجامعى يشهد حاليًا تطويرًا كميًا وكيفيًا غير مسبوق بخلاف الفترات الماضية التى عانت قلة الفرص التى كانت متاحة امام أبنائنا الناجحين فى الثانوية العامة والشهادات المعادلة.. وأرى أن التوسع والتنوع فى فرص التعليم الجامعى سواء الحكومى أو الأهلى أو الخاص أو الدولى يرجع إلى اهتمام ودعم ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال السنوات السبع الماضية وكان من بين عناصر منظومة التعليم العالى والبحث العلمى التى شهدت تطوراً ملحوظًا منظومة تدويل التعليم العالى المختلفة.. والتى بدأها الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة عندما كان وزيرا للتعليم العالى وأرسى قواعد هذه المنظومة التى أثبتت نجاحها، ويواصل حاليًا الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى مسيرة الارتقاء بالتعليم الجامعى لكى لا نتخلف عن العالم الذى يشهد حاليًا تحولًا كبيرًا فى نظام التعليم العالى، حتى أصبحت ثقافة التدويل والتحول من الإقليمية إلى العالمية ضرورة ملحة، مما تطلب تغيرًا وتطويرًا فى فلسفة التعليم العالى وتوجهاته وإستراتيجياته.. وأصبح التدويل واحدًا من أهداف خطة تطوير منظومة التعليم العالى فى مصر، والتوسع فى إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر من أجل المنافسة العالمية.

وقد حققت الدولة فى هذا الإطار إنجازات متنوعة بمجال تدويل التعليم، حيث تم دعم خطة استكمال تشييد جامعات العاصمة الإدارية الجديدة التى أصبحت بدورها طفرة فى عالم الذكاء الاصطناعى والتطور التكنولوجى، بالإضافة إلى الموافقة على قانون تنظيم العمل بالفروع الدولية بالجامعات؛ والذى يساعد الدارسين فى الحصول على شهادة الجامعة الأم فى بلدها الأصلي،.. والتوسع فى إنشاء فروع لجامعات أجنبية مرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومنها فرع لكل جامعة من جامعتى لندن ووسط لانكشاير بالجامعات الاوروبية التى تعد نموذجًا متميزًا وفريدًا للتعليم الاجنبى وقد احتفلت مؤخرًا بتسليم الدكتور محمود هاشم رئيس مجلس امناء الجامعة طلاب السنة التمهيدية شهادات الجامعة الأم بلندن. ووقعت الجامعات الخاصة العديد من الاتفاقيات الدولية مع جامعات اجنبية مرموقة لتدريس نفس البرامج العالمية والتى تمنح الدراسين بها شهادات دولية مشتركة ونذكر على سبيل المثال هنا جامعات المستقبل والدلتا وجامعة مصر للعلوم والتكونولوجيا.. ويعمل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى على تشجيع إقامة شراكات واتفاقيات تعاون مع كبرى الجامعات الأجنبية ذات التصنيف الدولى المتقدم.

ولا أحد ينكر اهتمام الدولة ممثلة فى وزارة التعليم العالى بملف تدويل التعليم الجامعى، عن طريق التوسع فى إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المرموقة بمصرو سعى مصر للاستفادة من خبرات الدول الصديقة فى مجال التعليم العالى، لزيادة تنافسية الخريجين اعتمادًا على المعارف الحديثة ونظم التعليم المعاصرة، بجانب تسابق الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية فى عقد شراكات مع جامعات دولية مرموقة، وسوف يؤثر ذلك إيجابيا على الارتقاء بأداء الجامعات المصرية خلال السنوات القادمة ووصولها إلى العالمية واحتلال مراتب متقدمة فى التصنيفات الدولية.. كما يصب كل هذا فى صالح مستوى أبنائنا الخريجين من هذه الجامعات والاعتراف بهم دوليًا وليس محليًا فقط.. وللحديث بقية إن كان فى العمر بقية.

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