السبت.. يوم توظيفي للشباب تحت عنوان "كن مُستعدًا"

تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم توظيفي للشباب تحت عنوان “كن مُستعدًا”، ومن المقرر أن يكون يوم السبت المقبل.

وإليكم تفاصيل اليوم التوظيفي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

ونشرت وزارة التعليم العالي على صفحتها بموقع “فيسبوك”، ويُعقد اليوم التوظيفي السبت المقبل، الموافق الثاني من سبتمبر المقبل، في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بالحرم اليوناني بالتحرير، علمًا بأن الحضور مجاني وبدون أي رسوم.

ويعقد اليوم التوظيفي بتمويل من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية “UKaid”، ومنظمة العمل الدولية، بحضور عدد من الوزراء المعنيين والسفير البريطاني في مصر، ورئيس منظمة العمل الدولية، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية.

ويأتي اليوم التوظيفي بمشاركة 20 شركة وبنكًا، بالإضافة إلى أن هذه الفرص المتوفرة من خلال يوم توظيفي في مختلف المجالات، ويمكن المشاركة في اليوم التوظيفي من خلال التسجيل من هنـــــــــــــــــــــــا.