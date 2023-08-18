أول تعليق من سيمون بعد نجاح حفل "كاسيت 90"

شاركت الفنانة سيمون، جمهورها ومتابعيها مجموعة صور جديدة من حفل “كاسيت 90”، والذي أقيم مساء يوم الأربعاء الماضي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية .

ونشرت "سيمون" الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معلقة:" من أجمل الحفلات في الفترة الأخيرة حضورا واستقبالا وجمهور وتنظيم شكرا BenshMark والسادة الأفاضل جميعا القائمين علي الحفلة وفكرتها وللجمهور الراقي و اصدقائي مطربين الأجيال ".

الفنانة سيمون

ووجهت الفنانة الشكر لجمهورها، وقالت:" شكرا للداعمين لنا من تعليقات وانتقادات ( ايجابية ) ترقي (بالذوق ) والاشادة والدعم في التواصل الاجتماعي وقبل الجميع، شكرا يارب ".

الفنانة سيمون

تفاصيل حفل كاسيت 90

حققت حفلة "كاسيت 90" نجاحًا كبيرًا على مسرح بنش مارك بمدينة جدة، وتصدر الحفل تريند تويتر بكافة الدول العربية، والذي ضم نجوم التسعينات، وعلى رأسهم رائد موسيقى الجيل الكابو حميد الشاعري، وقدم الحفل الإعلامي ممدوح موسى في عودة استثنائية لاقت إعجاب الجمهور.

الفنانة سيمون

ونفذت تذاكر حفل "كاسيت 90" فور طرحها للجمهور، والذي جمع معجبي كوكبه من فنانين التسعينات الشباب، وافتتح الحفل فنان التسعينات حسام حسني، وبدأ بالأغنية الأشهر له "كل البنات بتحبك" متفاعلا مع حماس الجمهور، وأكمل فقرته في “كاست 90” أجمل ما غناه "يا بنات فاتنتا، الدنيا حر".

الفنانة سيمون

و أكمل الوصلة الطربية الثانية الفنان محمد محيي، حيث استمتع الجمهور بحماس أداء الفنان على المسرح بأجمل اغانيه "أعاتبك على إيه ، قادر وتعلمها ، بحبك ، إتخنقت "، وأكمل الوصلة الطربية الثالثة الفنانة سيمون ، بدخولها القوي على أول أغنية "تاكسي" كما كانت المشاركة الأول للفنانة سيمون في السعودية وبالتحديد بجدة، ومن حصيلة الاغاني "ماشية، مش نظرة وإبتسامة".

وقد أكمل الجمهور الوصلة الطربية الرابعة مع الفنان حميد الشاعري رائد موسيقى الجيل، وصاحب المشوار الفني الطويل الذي ساهم خلاله في صناعة الكثير من النجوم من خلال موسيقاه، ومن ضمن الأغاني التي تغنى بها "حبيبي روح السماره ، نسم الصبا ، الفستان الاسود ، جلجلي ، عيني".

حفل كاسيت 90

وكانت مفاجآت الحفل تكريم الفنان الكبير محمد الحلو، وغنى أشهر اغانيه " ليالي الحليمة ، زيزنيا"، وأكمل الوصلة الخامسة الفنان خالد عجاج، الذي ساهم بمجموعة من الاغاني منها "تعالي ، في ناس ، شكا حكى بكى ، أصعب حب ، وحشتيني".

حفل كاسيت 90

بعدها رحب الجمهور بالفنان مصطفى قمر للوصلة الغنائية السادسة، بتفاعل وغنى "الليلة دوب ، السود عيونو ، منايا ، هنحب أيامنا ، بسلم عليك"، كما طالب الجمهور الفنان مصطفى قمر بعزفه على آلة الجيتار على اغنية "الباينولا" وختم وصلته الغنائية بأغنية "ياغزالي" بمشاركة حميد الشاعري.

واختتم الوصلة الغنائية الأخيرة الفنان إيهاب توفيق، وغنى "سحراني ، عامل عملة، ملهمش في الطيب ، الايام الحلوه ، الله عليك ياسيدي ، إنت عارفة" حيث ختم الحفل بأغنية " تترجى فيا".

حفل كاسيت 90

يذكر انه تم نقل الحفل على قنوات mbc مصر، كما شكر كل من الفانين تفاعل جمهور جدة المفعم بالحيوية وحماسهم المستمر على جميع الأغاني.