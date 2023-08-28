مشاهدة مباراة الاتحاد اليوم بث مباشر الآن.. يلاكورة الاتحاد والوحدة اليوم ssc sport الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الاتحاد اليوم بث مباشر الآن.. يلاكورة الاتحاد والوحدة اليوم ssc sport الدوري السعودي، بث مباشر مباراة الاتحاد والوحدة اليوم الإثنين الموافق 28 من شهر أغسطس 2023، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

ويعيش الاتحاد بطل النسخة الماضية أفضل فتراته الفنية من بداية المسابقة، فهو يتربع على صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة من 3 انتصارات متساويًا مع الوصيف الأهلي السعودي بنفس الرصيد.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في مواصلة الانتصارات والحفاظ على صارة ترتيب جدول الدوري بعد أن نجح في حصد 9 نقاط من ثلاث مباريات عقب الفوز في جميع اللقاءات التي خاضها منذ بداية المسابقة.

ويحتل نادي الاتحاد الصدارة برصيد 9 نقاط، قبل انطلاق مواجهة اليوم، وهو ما يجعل لاعبي الاتحاد يتحلوا بالثقة الكبيرة قبل انطلاق صافرة المباراة.

مشاهدة مباراة الاتحاد اليوم بث مباشر الآن

ويسعى رفاق كريم بنزيما أحد أفضل المهاجمين في العالم، في الفوز من أجل حصد الثلاث نقاط والحفاظ على الصدارة برصيد 12 نقطة حل تحقيق الفوز، خصوصاً وأن النادي الأهلي يطارده على صدارة الدوري بعد أن حصد 9 نقاط مثله.

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وعلى الوجه الآخر يأمل نادي الوحدة السعودي في تحقيق الفوز والوصول للنقطة 9 من أجل المنافسة على بطولة الدوري بعد أن حقق فوزين من ثلاث مباريات وتلقى الهزيمة في واحده، ليحتل المركز السادس في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 6 نقاط.

متى موعد مباراة الاتحاد والوحدة في الدوري السعودي 2024؟

موعد مباراة الاتحاد والوحدة هو الإثنين 28 أغسطس 2023 على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ومن المقرر أن تبدأ المباراة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والوحدة في الدوري السعودي 2024؟

مباريات دوري روشن السعودي منقولة فقط وحصريًا عبر شاشة قنوات SSC، وبصورة مجانية للمتواجدين داخل السعودية ولكن بجودة عادية عبر قناة SSC EXTRA 1 SD.

ولكن لمتابعة المباراة من أي بقعة أخرى في المنطقة العربية، أو لمشاهدتها بتقنية فائقة الجودة، يتعين عليك الاشتراك في إحدى باقات القناة السعودية وشراء جهاز GOBX لفك التشفير، للولوج إلى قناة SSC EXTRA 1 HD.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد والوحدة في الدوري السعودي 2024

البث المباشر لمباراة الاتحاد والوحدة سيكون متاحًا بصورة مجانية من خلال تطبيق “شاهد” ولكن بتقنية SD وفقط للمتواجدين داخل السعودية، أما من خارجها، أو لمتابعة المباراة بتقنية HD، ستحتاج إلى الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة “شاهد VIP”.

توقعات لنتيجة المباراة والأداء المتوقع لكل فريق

في مباراة الاتحاد والوحدة اليوم في الأسبوع الرابع من دوري روشن 2023/2024، من المتوقع أن تكون مباراة قوية ومثيرة. يتنافس الفريقان على تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث.

الاتحاد، الذي يعتبر واحدًا من أفضل الفرق في الدوري، يتمتع بلاعبين مهاريين وخبرة تساهم في تحقيق النجاح. يعتمد فريق الاتحاد على هجمات سريعة وتمريرات دقيقة لكسر دفاع الخصم. من المتوقع أن يظهر الاتحاد أداءً قويًا ويستغل فرص التهديف.

من جانبه، يسعى فريق الوحدة للفوز وإظهار قوته في المباراة. يمتلك فريق الوحدة لاعبين موهوبين وقادرين على التأثير في نتيجة المباراة. يعتمد الوحدة على الضغط العالي والهجمات المرتدة السريعة لإحراج الفرق المنافسة. من المتوقع أن يظهر الوحدة أداءً متميزًا ويسعى للفوز بالمباراة.

التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الوحدة

من المتوقع أن يواصل نونو سانتو الاعتماد على طريقة 4-4-2 ومصدر قوتها الأساسية الثنائي المميز لخط الهجوم كريم بنزيما وعبد الرزاق حمدالله.

حتى الآن سيشارك رومارينيو بصورة طبيعية، إلا لو قامت الإدارة بإخراجه من قائمة النادي قبل اللقاء بساعات قليلة.

تشكيلة الاتحاد ضد الوحدة: 4-4-2

مارسيلو غروهي

مد الله العليان - أحمد شراحيلي - عمر هوساوي - زكريا هوساوي

رومارينيو - فابينيو - نغولو كانتي - إيغور كورنادو

عبد الرزاق حمدالله - كريم بنزيما