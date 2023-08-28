المدير العام للإيسيسكو يلتقي نائب رئيس وزراء تتارستان وعمدة مدينة قازان

استهل الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، زيارته إلى جمهورية تتارستان الروسية للمشاركة في قمة قازان العالمية للشباب 2023، بلقاء السيدة ليلى فازليفا، نائب رئيس وزراء تتارستان، بحضور السيد إلسور ميتشين، عمدة مدينة قازان، حيث تم بحث آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، الذي جرى بالعاصمة قازان، استعرض الدكتور المالك أبرز محاور الرؤية الجديدة والتوجهات الاستراتيجية لمنظمة الإيسيسكو، وأهم المبادرات والبرامج والمشاريع التي تنفذها، وتركز على المساهمة في بناء قدرات الشباب والنساء، وترسيخ قيم التعايش والحوار الحضاري، والتشجيع على الاستثمار في مجالات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء، وتثمين تراث دول العالم الإسلامي وصونه، وتسجيل المواقع التاريخية والعناصر الثقافية على قوائم الإيسيسكو للتراث المادي وغير المادي.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من مقترحات التعاون بين الإيسيسكو وجمهورية تتارستان، لتنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج تتعلق بالمجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها نوهت السيدة ليلى فازليفا بمبادرات الإيسيسكو وجهودها في مجالات التربية والعلوم والثقافة، مؤكدة حرص حكومة تتارستان على بناء تعاون مثمر مع المنظمة.

حضر اللقاء من الإيسيسكو السيد أنار كريموف، رئيس قطاع الشراكات والتعاون الدولي.

كما قام المدير العام للإيسيسكو، ووفد المنظمة، بزيارة مسجد قول شريف، الذي يُعتبر أكبر مساجد تتارستان، ويعود تاريخ بنائه إلى القرن السادس عشر قبل أن يتم تدميره عام 1552، وأعيد بناؤه عام 1996م، وساهمت عدد من الدول في الصندوق الذي تم تخصيصه لبناء المسجد.