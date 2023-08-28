مجنون يا بصل.. ارتفاع سعره بشكل جنوني وبرلمانية: “احنا أولى من التصدير”

ارتفعت أسعار البصل بشكل غير مسبوق في الأسواق المصرية، حيث تراوح سعر الكيلو من 20 لـ 30 جنيهًا على حسب المنطقة ونوع البصل، الأمر الذي أدى إلى تدخل مجلس النواب لإيجاد حلول تجاه هذه الأزمة.

ويعتبر البصل من السلع الغذائية الاستراتيجية؛ وذلك لدخوله في العديد من الأطعمة.

من جانبها أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن الأسواق شهدت عدم استقرار لعدد كبير من الخضراوات، لعل أبرزها البصل والبطاطس والطماطم، مؤكدة أن البصل على سبيل المثال وصل لأسعار قياسية لم يصل إليها من قبل.

وأشارت إلى أن الخضراوات تمثل أهمية كبيرة للأسر المصرية، والتي تعتمد عليها بشكل يومي، قائلة: "من باب أولى تغطية الاحتياجات المحلية أولًا قبل التصدير".

وشددت عضو مجلس النواب، على أهمية أن يكون هناك سياسة زراعية واضحة بشأن احتياجات السوق من الخضر والفاكهة، لتحقيق المعادلة ما بين تلبية مطالب المواطنين من ناحية، وتوفير جزء آخر للتصدير باعتبار أن التصدير أحد أبرز موارد العملة الصعبة.

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة تفعيل الرقابة الفعلية على الأسواق، خصوصًا وأن هناك تفاوتًا ملحوظًا في أسعار السلع من مكان لآخر، مشددة على ضرورة عمل حملات تفتيش مفاجئة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة.