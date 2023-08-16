الطماطم بـ 14 و البصل 22 جنيهًا للكيلو .. أسعار أسواق اسيوط اليوم 16 اغسطس

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارًا عند مستوياتها المرتفعة في الفترة الأخيرة، قامت "الوفد" بجولة لرصد الأوضاع ورصدت أسعار الخضروات والفاكهة لليوم وجاءت اسعار الكيلو جرام على النحو التالي:

الطماطم 14 جنيهًا.

البطاطس 13.5 جنيه.

البصل الأبيض 22 جنيهًا.

البصل الأحمر 22 جنيهًا.

الكوسة 16.5 جنيه.

الجزر 18 جنيه.

الخيار 19 جنيه.

الباذنجان الرومي 6 جنيهات.

الفلفل الرومي 12 جنيهًا.

الباذنجان الأبيض 13.3 جنيه.

الباذنجان العروس 13.5 جنيه.

الفلفل البلدي 21 جنيهًا.

الفلفل الألوان 28.5 جنيه.

الليمون 28.5 جنيه.

الجوافة 28 جنيهًا.

التفاح الأحمر الإيطالي 30 جنيهًا.

الموز البلدي بلغ 15 جنيهًا.

تشير هذه الأسعار إلى استقرار أسعار الخضروات والفاكهة المرتفعة في سوق اسيوط، والتي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية. من المتوقع أن يبحث المستهلكون عن بدائل أخرى أكثر اقتصادية في ظل هذه الأسعار العالية.

جدير بالذكر أن هذه الأسعار قابلة للتغيير وتختلف من يوم إلى آخر، و أيضًا من مكان لآخر في السوق المحلية.