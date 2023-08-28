الإيسيسكو تؤكد محورية دور القيم الأصيلة في بناء مستقبل عالمي مزدهر

أكد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ضرورة التمسك بالقيم التقليدية الأصيلة لبناء مستقبل عالمي مزدهر، لأن جوهر هذه القيم هو الذي يصقل شخصية الشباب، ويمكنهم من التغلب على العوائق ومجابهة التحديات التي تواجههم، مشددا على أهمية دور الشباب ومحورية التعليم الذي لا يهدف فقط إلى تأهيلهم لتولي المسؤوليات، بل يمنحهم كذلك القدرة على التمييز ورفض كل أشكال العنف والخطابات المتطرفة.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من قمة قازان العالمية للشباب 2023، التي تعقدها حكومة جمهورية تتارستان بشراكة مع منتدى شباب التعاون الإسلامي، خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس 2023، بمدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان، بمشاركة وزراء وسفراء ومنظمات إقليمية ودولية، وعدد من صناع سياسات الشباب ينتمون إلى 67 دولة.

ونوه الدكتور المالك في كلمته بالجهود التي تبذلها جمهورية تتارستان، بالتعاون مع منتدى شباب التعاون الإسلامي، والتي توجت باختيار قازان عاصمة الشباب لمنظمة التعاون الإسلامي 2022، مؤكدا أهمية هذه القمة التي تنعقد تحت شعار: "دور القيم التقليدية في تعليم الأطفال والشباب في العالم المعاصر"، للتأكيد على ضرورة غرس القيم الأصيلة لتأهيل شباب اليوم من تبني قناعاتهم بثبات وهم يندمجون في التنوع العالمي.

وأكد أهمية الشباب كقوة ديموغرافية تمثل 16% من إجمالي سكان العالم، وتجسد مستقبله، مشيرا إلى التحديات التي ينبغي تجاوزها والتصدي لها لبناء مجتمع عالمي مزدهر.

وأبرز المدير العام للإيسيسكو جهود المنظمة لتعزيز مبادئ التعايش واحترام التنوع الثقافي في المناهج الدراسية، ومن خلال تنظيم الأنشطة الرياضية، وتكوين الأطر التربوية، والتأكيد على المبادئ الأساسية المشتركة بين جميع الأديان والمتعلقة بقيم الرحمة والتضامن، والتقدير والاحترام، والوحدة والتفاهم، وتطلع الإيسيسكو إلى تكثيف التعاون الدولي في مجال نشر القيم الإنسانية، التي لا غنى عنها للتغلب على التحديات الراهنة.

وأشار إلى أن المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية الذي يحتضنه مقر الإيسيسكو في الرباط والذي حظي بزيارة أكثر من ثلاثة ملايين زائر يجسد أسمى الفضائل والقيم الأخلاقية المتأصلة في الإنسانية، موضحا أن الإيسيسكو تعمل على ضمان التكامل السلس لخطاب حضارة العالم الإسلامي في الخطاب العالمي.