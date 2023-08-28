مشاهدة مباراة الهلال اليوم بث مباشر الآن.. يلاكورة الهلال والاتفاق اليوم ssc sport الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الهلال اليوم بث مباشر الآن.. يلا كورة الهلال والاتفاق اليوم ssc sport الدوري السعودي، يضرب الهلال السعودي موعدًا مع نظيره الاتفاق، على ملعب «الأمير فيصل بن فهد»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي، التي يسعى خلالها «الزعيم» من أجل الوصول إلى صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي.

ويستعد نادي الهلال، الفريق الحامل لقب دوري روشن السعودي، لاستقبال نادي الاتفاق في مواجهة مرتقبة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الجولة الثالثة من البطولة في موسم 2023-2024، من المتوقع أن تكون هذه المباراة صراعًا مثيرًا بين الفريقين الطامحين لتحقيق الفوز وتعزيز مواقعهما في الدوري.

بعد أن حقق الهلال فوزًا ساحقًا في الجولة الماضية على نادي الرائد بنتيجة 4-0، يسعى الفريق إلى الاستمرار في النجاح وتحقيق انتصار آخر قبل توقف الدوري لفترة التوقف الدولي، يتطلع الهلال للتفوق على الاتفاق، وهو واحد من أقوى الفرق في الدوري السعودي، والتأكيد على مكانته كأحد المرشحين البارزين للتتويج باللقب.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الاتفاق بالدوري السعودي:

الموعد: 9:00 - مساء اليوم.

البطولة: الدوري السعودي.

الملعب: «الأمير فيصل بن فهد».

الجولة: الرابعة.

من جانبه، يحتل نادي الاتفاق المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، ويسعى جاهدًا للخروج من هذه المباراة بنقاط الفوز، يدرك الاتفاق أنه يواجه تحديًا كبيرًا أمام الهلال، لكنه يتطلع إلى تقديم أداء قوي ومنافسة شرسة للحصول على النقاط الثلاث.

يلا كورة الهلال والاتفاق اليوم ssc sport الدوري السعودي

يترقب عشاق الكرة السعودية هذه المواجهة النارية بين الهلال والاتفاق. ستشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا في ملعب الأمير فيصل بن فهد، حيث يتوقع أن يقدم الفريقان عروضًا مثيرة ويسعيان للفوز وتحقيق النقاط الثلاث.

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تشكيل الهلال المتوقع ضد الاتفاق:

من المتوقع أن يعتمد المدرب جيسوس، المدير الفني للهلال، على نفس طريقة اللعب، ويغيب عن التشكيل بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في الجولة الماضية لاعب خط الوسط الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ومن المتوقع أن يبدأ الهلال المباراة بالتشكيل الآتي:

تشكيلة الهلال ضد الاتفاق 4-2-3-1

ياسين بونو

ياسر الشهراني – محمد جحفلي- على البليهي- سعود عبدالحميد

روبن نيفيس – محمد كنو

سالم الدوسري – مالكوم – ميشيل

ألكساندر ميتروفيتش

تشكيل الاتفاق المتوقع ضد الهلال:

من المتوقع أن يعتمد المدير الفني ستيفن جيرارد على طريقة اللعب المعتادة 4-3-3 أمام الهلال ومن المتوقع أن يبدأ المباراة بالتشكيل التالي:

تشكيلة الاتفاق ضد الهلال 4-3-3

باولو فيكتور

سنوسي الهوساوي- مارسيل تيسيران- جاك هيندري- عبدالله الخطيب

على هزازي- جوردان هندرسون- فيصل الغامدي

أحمد الغامدي- موسى ديمبيلي – روبن كوايسون

مع تنافس الهلال والاتفاق على المستوى الفني والبدني، يمكن أن تكون هذه المواجهة فارقة في مسار الفريقين في الدوري، سيعمل الهلال بكل قوة للحفاظ على صدارته، بينما يسعى الاتفاق للصعود في جدول الترتيب وإظهار قوته كفريق قوي في الدوري السعودي.