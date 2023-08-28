4 خطوات لتفعيل بطاقة الهوية الوطنية بعد تسلّمها من سُبل

الأحوال المدنية السعودية ..اهتم الكثيرمن السعوديين بما نشرته وزارة الداخلية للأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية، حول طريقة تفعيل الهوية الوطنية عقب تسلمها للمواطن "سُبل".

ونشرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "اكس" تويتر سابقًا، خطوات ميسرة لتفعيل الهوية عبر منصة "أبشر".

طريقة تفعيل بطاقة الهوية الوطنية

الدخول إلى (أبشر) ثم اختيار (خدمات) من تبويب (خدماتي).

اختيار (الأحوال المدنية).

اختيار (خدمات الهوية الوطنية).

اختيار (تفعيل الهوية الوطنية).

خدمات الأحوال المدنية المتنقلة

وفي سياق متصل كانت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية قدمت خدماتها للرجال والنساء في (15) موقعًا حول المملكة ، ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين " الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية، وفق وكالة الأنباء السعودي "واس".

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية جولاتها كالتالي:

منطقة مكة المكرمة أمس الأحد بتقديم الخدمة للنساء في محافظة الليث لمدة أسبوع، وللرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، ويوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد لكل موقع.

وفي منطقة القصيم تقدم الوحدات المتنقلة يوم الاثنين خدماتها للرجال في مستشفى الصحة النفسية بمدينة بريدة، ويوم الثلاثاء في مقر المحكمة العامة، ومقر محكمة التنفيذ، ومقر محكمة الأحوال الشخصية بمدينة بريدة، فيما تقدم خدماتها يوم الأربعاء في الهيئة الطبية العامة بالقصيم، ويوم الخميس في مركز التأهيل الشامل بمدينة بريدة لمدة يوم واحد لكل موقع.

وفي منطقة نجران قدمت الوحدات المتنقلة خدماتها للرجال في المديرية العامة للشؤون الصحية بنجران لمدة 3 أيام، وللنساء لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال والنساء في مستشفى الملك خالد بمدينة نجران لمدة يومين.

وقدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية أمس خدماتها للرجال والنساء في مركز حوراء بلسمر بمنطقة عسير لمدة يومين، وللنساء في مركز الرعاية الاجتماعية بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للرجال في مركز التأهيل الشامل بمنطقة حائل لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.