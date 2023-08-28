أدم الشرقاوي: سيناريو "5 جولات" أكثر من رائع

حل الفنان أدم الشرقاوي، ضيفًا في أحد البرامج الشهيرة، والذي كشف خلاله العديد من الأسرار الفنية والشخصية، إضافة إلى كواليس مشاركته في مسلسل لعبة نيوتن.

وقال الممثل الشاب آدم الشرقاوي، أنه لم يتوقع نجاح مسلسل "لعبة نيوتن" مع الفنانة منى زكى. مشيرا إلى أن المسلسل شهد بدايته الحقيقية في العمل الفني، وشهد المسلسل تفاعل كبير من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف "الشرقاوي" أنه درس التمثيل في كاليفورنيا، بينما جاءت مشاركته في مسلسل "لعبة نيوتن" من خلال كاستينج خارج مصر.

وكشف أدم الشرقاوي أن فيلم 5 جولات يعد أول بطولة سينمائية له. مؤكدا أن فكرة العمل أعجبته وكان السيناريو أكثر من رائع.

وأفاد الشرقاوي أنه يقدم في الفيلم شاب يهوى رياضة فنون القتال المختلطة MMA، ورغم أنه لم يمارس هذه الرياضة من قبل، إلا أنه تمرن 6 شهور كاملة حتى يصل للفورمة الجسدية للشخصية.

وقال الشرقاوي: "المحادثة باللغة العربية كنت اعانى منها في البداية، ولكن تمرنت كثيرا لكي تصبح سهلة بالنسبة لى".

تفاصيل فيلم خمس جولات

‎ويعتبر فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS هو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

5 جولات

فيلم خمس جولات للنجم ماجد المصري بطولة أدم شرقاوي، نور النبوي وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز، توزيع خارجي شركة أورينت، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز ، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.