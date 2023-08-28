The Meg 2 .. إيرادات متوسطة في السينمات

حقق فيلم The Meg 2، إيرادات متوسطة في شباك تذاكر الأفلام السينمائية، أمس الاحد محققًا 327 آلاف جنيه، بجميع دور العرض السينمائية .

ويعرض فيلم Meg 2: The Trench فى 3500 قاعة عرض سينمائي خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، وذلك بعد ما نجح الفيلم في تحقيق 12 مليون دولار في أول يوم بالسينمات، بما في ذلك 3.2 مليون دولار الخميس الماضي.

وتدور أحداث فيلم the meg 2 وهو الجزء الثاني من the meg إذ يستمر تتبع قصة جوناس حيث يقرر دراسة ميجالودون بعد اكتشافه أنه ما زال موجود، لكن المفاجأة التي لم يتوقعها جوناس هي مواجهة ديناصور غريب يعيش في الماء.

فيلم Meg 2: The Trench من إخراج بن ويتلي، ومأخوذ من رواية «The Trench» للكاتب ستيف ألتن، ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من الأبطال من بينهم جيسون ستاثام، وو جينج، صوفيا كاي بالإضافة إلى بيج كينيدي.

مفاجأة حول تحضير الجزء الثالث للفيلم:

the meg 2

من جانبه فجر المخرج بن ويتلي مفاجأة أنَّ هناك مناقشات داخلية حول تقديم جزء ثالث من الفيلم، ويعتمد تطور الجزء الثالث على نجاح Meg 2: The Trench، فإنَّه يأمل في مواصلة القصة كما هو موضح في روايات ستيف ألتن.

في الجزء الثاني من الفيلم يستمر تتبع قصة جوناس حيث يقرر دراسة ميجالودون بعد اكتشافه أنه ما زال موجود، لكن المفاجأة التي لم يتوقعها جوناس هي مواجهة ديناصور غريب يعيش في الماء.

وكان فيلم قد حقق The Meg الجزء الأول فى دور العرض 520 مليون دولار حول العالم، وهو العمل الذى يقوم ببطولته روبى روز، وجيسون ستاثام، وراين ويلسون، وروبرت تايلور، وجيسيكا ماكنامى، وكليف كيرتس، ولى بينجبينج، ومن إخراج جون تيرتلتوب، القصة مستوحاة من الكتاب الذى يحمل نفس الاسم للكاتب ستيف ألتن، ومن تأليف دين جورجاريس، وجون هوبر، وإريك هوبر.