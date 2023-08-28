الشباب والرياضة تعلن عن وظائف شاغرة في 10 تخصصات (تفاصيل)

بحث المصريون خلال الساعات القليلة الماضية، عن الوظائف الشاغرة في مختلف المجالات سواء حكومية أو ضمن القطاع الخاص، وضمن هذه الوظائف التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظائف خالية في شركة"أسواق عبدالعزيز"

وأعلنت الإداره المركزيه لتمكين الشباب (الإداره العامه للمبادرات الشبابية) التابعة لـ وزارة الشباب والرياضة، من خلال مبادره توظيف مصر بالتعاون مع ميكروسوفت ومؤسسة كير للتنمية عن اليوم المفتوح للتوظيف لشركة أسواق عبدالعزيز بمركز شباب التجمع الخامس، والذي سيتوفر خلاله عددًا من فرص الوظائف الشاغرة.

التخصصات المطلوبة بـ الوظائف الشاغرة التابعة لوزارة الشباب والرياضة

وأوضحت الوزارة التخصصات المطلوبة في فرص الوظائف الخالية، منوهة إلى أنها تتمثل في الآتي:

- مديرين فروع.

- بائع اجهزه كهربائيه ومنزلية.

- كاشير.

- كنترول تسليم أجهزة.

- مندوب تسليم أجهزة.

- خدمة عملاء.

- عمال خدمات.

- أمن.

-عمال مخازن.

- سائقي باصات"يشترط رخصه أولى وثانية"

مميزات الوظائف الشاغرة التابعة لوزارة الشباب والرياضة

وذكرت وزارة الشباب والرياضة أن فرص الوظائف الخالية التي تتوفر أماكن العمل بها في القاهرة والتجمع الخامس وبدر ومدينة نصر، يحصل المقبولين بها على عددًا من المزايا والتي تضمن الآتي:

- تأمين طبي واجتماعي.

- فرص للترقي.

- إجازات سنوية.

شروط القبول بالوظائف الشاغرة التابعة لوزارة الشباب والرياضة

وبالنسبة للشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، فأوضحت الوزارة في الإعلان أنه يشترط على الراغبين في التقدم لشغل الوظائف الخالية أن يتمتعون بالآتي:

- يُقبل المتقدمين الحاصلين على جميع المؤهلات.

- التفرغ التام.

- ذكور فقط.

- خبرة وبدون.

طريقة التقديم لـ الوظائف الشاغرة التابعة لوزارة الشباب والرياضة

على الراغبن في التقديم لـ الوظائف الخالية ملء هذه الاستمارة، ثم الحضور اليوم المفتوح للتوظيف يوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر2023 من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 3 مساءًا، بمركز شباب التجمع الخامس.