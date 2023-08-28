انعقاد المقرأة النموذجية في جميع محافظات مصر

انعقدت المقرأة النموذجية في جميع محافظات مصر، وجاءت كل من محافظات الفيوم والبحيرة والإسماعيلية وقنا والغربية وكفر الشيخ وبني سويف في المقدمة بين المديريات الأفضل حضورًا وأداءً على مستوى الجمهورية لهذا الأسبوع.

العلماء يتحدثون عن "أحكام الطهارة" في سبع وعشرين محافظة

كانت انطلقت فعاليات الأسبوع الثقافي في ‏سبع وعشرين ‏محافظة الأحد27 أغسطس 2023م، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: " أحكام الطهارة "، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وقد أكد العلماء أن الطهارة أمر من أمور الفطرة جبلت عليه الطباع السليمة، وهي سمة الأمم والمجتمعات المتحضرة، وقد أثنى رب العزة في كتابه العزيز على المتطهرين فقال (سبحانه وتعالى) مخاطبا نبينا (صلى الله عليه وسلم) : “لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ”، وقال سبحانه: ” إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ”، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : ” الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن – أو تملأ – ما بين السموات والأرض والصلاة، نور والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها ”، كما حرص النبي (صلى الله عليه وسلم) على طيب رائحة الفم وعدم إيذاء الإنسان لأخيه الإنسان برائحة كريهة لا عن طريق الفم ولا غير الفم , ولهذا كان (صلى الله عليه وسلم) يحب السواك والطيب.

وعلى الجملة فالدين والحضارة والرقي والإنسانية كلها تدعو إلى الطهارة الخاصة والعامة، لانعكاس ذلك على الصحة العامة من جهة وعلى سعادة الإنسانية وبث روح الجمال والبهاء فيها من جهة أخرى.

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

ففي محافظة القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المهند.‎

وفي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الهداية.‎

وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمن الرحيم.

وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد البحر.‎

وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عمر بن الخطاب.

وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشربيني.‎

وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المروة الجديد.

وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد القدوس.‎

وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عمرو بن العاص ( رضي الله عنه).‎

وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الغفران.

وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد منسي.‎

وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النصر.‎

وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد القاضي بفزارة.‎

وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السيدة عائشة.‎

وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشهيد إبراهيم عبد القادر حمدي.‎

وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العلاوية.

وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشيخ عبد الله.

وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العمري.‎

وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد محمد عيد.

وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو بكر الصديق.

وفي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبي بكر الصديق.‎

وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد ناصر الكبير.‎

وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفرشوطي.‎

وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أسامة البكري.‎