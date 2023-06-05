نشأت الديهي يفتح النار على إيدي كوهين.. راضع من شيطان (فيديو)

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القوات المسلحة هي المؤسسة الأكثر انضباطًا في الدولة المصرية، ومن الضروري الحفاظ على الجيش، معقبًا: "مفيش دولة انهارت وانكسرت وعندها جيش، انتبهوا لأن الجيش المصري يختلف عن أي جيش في العالم".

ولفت الديهي، خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء الإثنين، إلى أن الجيش المصري يختلف بمكوناته وتشكيلته وعقيدته عن أي جيش في العالم، فالجيش المصري لا يباع ولا يشترى، ولا يوجد بين أعضائه مرتزقة، ولا يعمل إلا لحساب الوطن، ومكوناته من جميع أطياف الشعب المصري.

ونوه إلى أن هناك هجمة شرسة على الجيش المصري ومؤسساته، وقائد الدولة، وعلى كل ما هو ثابت وموضع ثقة في هذه الدولة، معقبًا: "الجيش المصري خط أحمر، وهيبة الرئيس والجيش من هيبة الوطن والأمة، فهناك حملات موجهة بشكل مباشر على الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجيش المصري".

راضع من شيطان

ولفت إلى أن الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين الذي يتحدث بالكذب على مصر، مثله مثل الإعلامي الإخواني معتز مطر، معقبًا: "الاتنين راضعين من الشيطان، سيبوا مصر في حالها، طبعًا مش هتسيبوا مصر، واحنا مش هنسيبكم، احنا سنقف بالمرصاد لكم".

وأشار إلى أن معتز مطر يتحدث على أن مصر ستقع، وبأن سيناء ستحتل مرة أخرى، معقبًا: "يا مصريين افتكروا مصر من 10 سنين كانت رايحة فين، ودلوقتي فين".

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من كتب شهادة وفاة جماعة الإخوان الإرهابية، عندما وقف مع الشعب المصري في ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان كانت تريد أن تتحول مصر لإمارة، وكان لديهم مخططات لحكم مصر 500 عام.